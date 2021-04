Caminho Diário é lançado no Brasil, Argentine et Mexique – Spotify

Seja a sua rotina treino-música-café ou banho-café-da-manhã-notícias, todos nós temos uma “rota diária” que fazemos para começar o dia. Quer usar esse tempo para se manter atualizado sobre o mundo ao seu redor or se animar para trabalhar com suas músicas favoritas? Agora, os ouvintes no Brasil, Argentina e México podem encontrar tudo em um só lugar com a playlist Caminho Diário faire Spotify.

Esta playlist de mídia mista personalizada combina o melhor dos podcasts de notícias, y compris une pertinence et une personalidade dos apresentadores, com o melhor do streaming de áudio (sob demanda e com reprodução e descoberta personalizadas). Ele combina a música que você adora com atualizações mundiais relevant and oportunas de fontes confiáveis ​​- tudo reunido em uma experiência de audição uniform e unificada.

Os usuários no Brasil, Argentina e Mexico agora podem se animar para uma playlist personalizada que combina música and notícias em um so lugar para a experiência perfeita de deslocamento. Incluído no lançamento:

Atualizações curtas de podcasts de notícias como 123 Segundos , Café Expreso , Podcast Hechos , Boletim Folha .

Uma mistura de suas músicas e artistas favoritos

Atualizações duas vezes por dia, nos deslocamento da manhã e da noite, para manter suas músicas e notícias fresquinhas

Uma fuga na busca diária de várias estações para música que não faz seu estilo

Usuários brasileiros, argentins et mexicains podem aproveitar ao máximo seu tempo nos deslocamentos sintonizando a Caminho Diário à partir de hoje.