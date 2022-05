Camila Sodi jouera et réalisera la série ‘Toute ressemblance’ à Paramount+ : de quoi s’agit-il

PARAMONT+

Camila Sodi revient sur le petit écran avec une nouvelle histoire après le succès qu’elle a eu dans ‘Rubí’. Ensuite, nous vous donnons plus de détails.

©Getty imagesCamila Sody

Camila Sody est l’une des actrices mexicaines qui a conquis le public mexicain avec sa performance dans le remake de ‘Rubí’ en Netflix. Maintenant, l’actrice jouera et réalisera dans Paramount+ « Toute similitude »une série qui commence à avoir lieu et promet d’être un succès.

Cependant, Sodi ne réalisera pas ce projet seule puisqu’elle sera accompagnée de Natasha Ybarra-Klor, importante scénariste et productrice de télévision. À son tour, la série sera en charge de VIS en collaboration avec Argos Original Content, réalisé par Karina Minujin et produit par Jaime Ramos et Andrea de la Torre.

De quoi parlera Any Resemblance ?

Selon le synopsis officiel, le strip indique :

« Any Similar se concentrera sur la vie de Carlota (Camila Sodi), une actrice mexicaine mariée à un musicien à succès (Jencarlos Canela). Sa vie semble être parfaite, cependant, elle est seule et épuisée que son mari fasse passer sa carrière avant la relation.

Alors qu’il se rapproche de la réalisation de son rêve, elle se sent devenir invisible. Après avoir traversé une séparation douloureuse, Carlota va commencer le long voyage de se redécouvrir enveloppée de doutes et de situations cocasses. »

Quand est sorti « Any Resemblance » ?

Jusqu’à présent, la date de sortie de « Toute ressemblance » n’est pas connue, mais elle devrait être en 2022.

Que s’est dit Camila Sodi sur les réseaux sociaux après le début de ‘Any Similar’ ?

A travers son compte Instagram, l’ancienne « Rubí » a dédié un message émouvant à son équipe pour l’avoir accompagnée dans ce nouveau défi. « Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous ! Créer quelque chose et le matérialiser, c’est rêver, croire en soi, beaucoup de travail, d’efforts, de rejets, de résilience, croire en soi à nouveau et enfin et surtout, trouver une équipe »a écrit.

Comment Camila Sodi est-elle devenue célèbre ?

L’actrice a commencé sa carrière artistique alors qu’elle n’avait que deux ans, montrant que ses principales passions étaient la musique et le mannequinat. En 2000, il rejoint l’équipe de chefs d’orchestre du signal câblé Telehit, où il anime le magazine musical Elpulso.

Après son incursion dans Telehit, en 2004, elle fait ses débuts en tant qu’actrice lorsqu’elle joue dans la telenovela ‘innocent de ta part’où elle a donné vie à « Florecita », une jeune femme pauvre qui, avec beaucoup d’efforts, parvient à faire face à tous les défis qui se présentent à elle.

Après 11 ans loin des feuilletons, en 2015, elle a confirmé sa participation en tant que protagoniste de la production ‘Pourquoi ne me quittes-tu pas ?version de la telenovela à succès ‘Amour en silence’ 1988, produit par Carla Estrada et écrit par Liliana Abud et Eric Vonn. En 2020, il a joué dans la nouvelle version de la telenovela Rubis.

