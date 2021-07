Camila Cabello nie les accusations de blackface dans la présentation

La question de la représentation et des stéréotypes raciaux dans les médias a suscité un nouvel examen à chaque tournant du nouveau contenu présenté par les artistes. La plus récente était Camila Cabello, qui a été accusée d’avoir permis à l’un de ses danseurs de faire un blackface (une personne non noire peinte comme si c’était le cas) lors d’une performance récente.

Camila Cabello est apparue vendredi dernier dans l’émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », présentant sa nouvelle chanson « Don’t Go Yet », confrontée à de vives accusations sur les réseaux sociaux pour avoir permis à l’un de ses danseurs d’apparaître avec un blackface dans la présentation.

« Hé, ce gars était censé être un homme blanc avec un spray de bronzage terrible. Nous avons essayé de mettre à dessein un groupe multiculturel d’interprètes, l’attente était que tout le monde dans l’interprétation n’avait pas besoin d’être latino », a déclaré Cabello via son compte Twitter.

Il y a des blancs, des afro-américains, des latinos, etc. Et le but n’était pas que tout le monde ait l’air latino. Il y a beaucoup de personnes dans la présentation qui ne sont pas

Camila Cabello déclare que l’intention était que chacun des danseurs ressemble à un personnage très exagéré des années 80 de la même manière qu’il est présenté dans la vidéo, y compris « un type blanc avec un horrible spray de bronzage ».

« Don’t Go Yet » fait partie du troisième album studio de « Familia » dans la carrière de Camila Cabello, qui a été annoncé la semaine dernière. La chanteuse a souligné que ce nouveau matériel s’inspire du temps qu’elle a passé avec sa famille pendant les confinements provoqués par la pandémie, ce qui lui a permis de « renouer » avec ses racines latines.