Camila Cabello est Cendrillon dans le premier regard sur le redémarrage de conte de fées à venir sur Amazon cet automne

Les premières images de la chanteuse Camila Cabello comme Cendrillon dans la dernière version du conte de fées classique ont été publiés, permettant également un aperçu de Nicholas Galitzine dans le rôle de son fringant prince charmant. Le film, réalisé par Kay Cannon, qui a dirigé un succès musical en fuite Parfait, fait ses débuts sur Amazon Prime en septembre et présente une distribution d’ensemble comprenant Billy Porter, Idina Menzel, Pierce Brosnan et Minnie Driver.

Il pourrait sembler que nous recevions trop de remakes du fantasme magique, à la suite de la refonte de Disney de l’histoire du coucher en 2015, mais selon le communiqué de presse, la prise de Cannon sur la princesse perdant des pantoufles pourrait être quelque chose d’un peu plus imaginatif que Le remake simple de Disney. Le nouveau film attribue le mérite de l’histoire à James Corden, qui produit également, ce qui en soi constitue un sujet de discussion intrigant si rien d’autre.

Le film devait initialement sortir dans les cinémas en février de cette année, mais les derniers mois de la pandémie COVID-19 ont entraîné le type de retard qui a affecté une grande partie de l’industrie au cours de la dernière année. Il a été annoncé au début du mois qu’Amazon Studios avait racheté les droits de projection pour lui permettre d’aller directement à leur service Prime Video à la place.

Amazon a annoncé son acquisition exclusive dans un communiqué de presse, qui comprenait les premières images de ce à quoi s’attendre à l’automne. La première image a montré Camila Cabello, apparemment au milieu de la chanson, alors que la princesse opprimée avant sa transformation en fille dont le prince Robert (Galitzine) tombe amoureux. La deuxième image montre le couple au bal du palais, se regardant avec amour dans les yeux alors que l’histoire magique se déroule.

Le communiqué a ensuite révélé quelques détails sur ce que l’on peut attendre d’autre de cette nouvelle interprétation contemporaine de l’histoire.

« Cendrillon est un classique que nous connaissons et aimons tous, mais cette fois avec une touche moderne unique et mettant en vedette la sensationnelle Camila Cabello et un casting de stars. Le producteur James Corden et l’équipe de réalisateurs ont repris ce conte de fées bien-aimé et l’ont réorganisé avec une perspective nouvelle et stimulante qui résonnera avec le public et les familles du monde entier. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée que nos clients du monde entier chantent et dansent sur la réimagination par le réalisateur Kay Cannon de cette histoire classique », a annoncé Jennifer Salke, la directrice d’Amazon Studios.

Bien que le film ne présente évidemment aucune des chansons rendues célèbres par Disney Animated Classic, la sortie a confirmé qu’il y aurait beaucoup de chant, qui inclurait des versions de couverture de « certains des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps ». , ainsi que des numéros originaux écrits par la star de la musique Idina Menzel et Cabello.

De nos jours, il n’est pas du tout inhabituel de voir des tentatives de mise à jour d’histoires classiques, avec des décors contemporains et des représentations de personnages diverses, qui ne sont pas toujours du goût des fans de l’original, mais qui sont souvent importantes et bien accueillies par une nouvelle génération. . Avec une Latina Cendrillon sur les cartes, et le « Fab G » de Billy Porter succédant à la traditionnelle Fairy Godmother, il semble que cette Cendrillon va à nouveau diviser les opinions entre les nouveaux et les anciens fans. Cendrillon sortira sur Amazon Prime en septembre.

Sujets: Cendrillon, Amazon Prime, Streaming