Camila Cabello annonce la sortie de « Familia », son nouvel album

La chanteuse cubano-américaine Camila Cabello a présenté de nouveaux détails sur « Familia », son troisième album studio au rythme d’une chanson émouvante et entraînante intitulée « Don’t Go Yet », soulignant que ce nouveau matériel a été inspiré par le temps partagé avec sa famille pendant le confinement causé par la pandémie.

Cabello dit que cette fois l’a aidé à renouer avec ses racines latines, notant dans une conversation avec Apple Music : « Je veux que ce soit ce genre d’affaire de famille égoïstement parce que cela me rendrait heureux. Cela rendrait ma vie meilleure et c’est ce que je veux, alors c’est ce que j’essaie d’exprimer avec tout cet album. »

Camila Cabello assure que « Don’t Go Yet » parle soniquement et mélodiquement de « qu’elle soit libre ». Je pense qu’être à Miami depuis si longtemps et avoir ma famille plus proche de moi et parler plus espagnol me fait sentir, je ne sais pas, comment cela m’a fait revenir. Je pense que mes racines sont allées plus loin que ce dont j’avais vraiment besoin. Et je pense que cet album pour moi est une manifestation ».

Cabello a également révélé que la pandémie lui permettait de profiter d’un certain temps en toute intimité sans être sous les projecteurs. Le chanteur reconnaît la gravité du Covid-19 et les ravages qu’il a causés, mais dit qu’il lui fait du bien de pouvoir ralentir un peu. «Je crois au développement des intérêts et des passions en dehors du studio. en dehors de la musique et tout ça ».

Camila Cabello pense que tout ce temps lui a permis de se rapprocher non seulement de sa famille de manière littérale. « Je pense qu’il y a le mot famille en termes de votre famille immédiate littérale et aussi de votre famille choisie, de vos amis et de vos relations de manière plus large. »

« Don’t Go Yet » est le premier single de Camila Cabello de son nouvel album « Familia », qui n’a pour l’instant pas de date de sortie officielle. Il s’agit de son matériel le plus récent après l’arrivée de « Romance », son deuxième album studio, fin 2019. Son nouveau clip a été réalisé par Philippa Price et Pilar Zeta.

Camila Cabello attend la sortie de la bande de comédie musicale « Cendrillon », marquant ses débuts d’actrice sous la direction de Kay Cannon. Le film Amazon Prime Video prépare sa première en septembre, comptant parmi son casting Idina Menzel, Billy Porter, Pierce Brosnan, Missy Elliot, parmi tant d’autres.