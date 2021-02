Cameron Diaz surprend Drew Barrymore le jour de son anniversaire

Dr Irena Eris Lumissima Crème Éclaircissante et Anti-Rides de Jour SPF 20 Crème de Jour

La crème rend le teint uniforme et lisse les rides, apportant à la peau un éclat et un aspect visiblement plus jeune. Le complexe innovant Pigment-Block élimine les taches pigmentaires existantes et éclaircit la peau en douceur, tout en prévenant la formation de nouvelles décolorations. Grâce à son contenu de