Cameron Diaz sort de sa retraite pour jouer dans un nouveau film Netflix

Cameron J’espère que tu n’es pas fâché que j’ai enregistré ça, mais pas de retour en arrière maintenant. J’ai dû appeler le GOAT pour ramener un autre GOAT. @Cameron Diaz and I are BACK IN ACTION – notre nouveau film avec @NetflixFilm. La production commence plus tard cette année !! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

– Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) 29 juin 2022