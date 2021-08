Cameron Diaz réfléchit aux raisons pour lesquelles elle a cessé d’agir

Cameron Diaz dit qu’elle a dû quitter le cinéma pour reprendre sa vie en main. Ou, du moins, le contrôle de celui-ci.

Comme elle le dit à Kevin Hart dans l’émission Peacock du comédien « Hart to Heart », la star de « Charlie’s Angels » a déclaré qu’elle avait eu son épiphanie à 40 ans et qu’elle savait quoi faire de sa carrière.

« Lorsque vous faites quelque chose à un très haut niveau pendant une longue période de temps, il y a beaucoup de choses – quand vous êtes la personne qui s’acquitte en quelque sorte de cette chose », a déclaré Diaz, maintenant âgé de 48 ans. « Vous êtes la personne à l’écran, vous êtes la personne qui est « le talent » – tout ce qui vous entoure, toutes les parties de vous qui ne sont pas cela, doivent être transmises à d’autres personnes. »

Et tandis qu’elle dit: « J’adore jouer », elle dit qu’avoir tant de gens qui prennent des décisions pour elle est devenu paralysant. « J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de chance parce que j’ai eu des gens avec qui j’ai travaillé pendant 20 ans et qui, je sais qu’ils ont mon meilleur intérêt, mais pour moi, je voulais juste que ma vie soit gérable par moi. Ma routine en une journée est littéralement ce que je peux réussir à faire par moi-même. »

« Charlie’s Angels » met en vedette (de g.) Lucy Liu, Cameron Diaz et Drew Barrymore. Alamy Banque D’Images

En 2018, lors d’une réunion avec ses co-stars de « The Sweetest Thing », elle a reconnu qu’elle était « en fait à la retraite » du métier d’acteur. Et comme elle l’explique à Hart maintenant, elle n’aimait pas avoir des domaines importants de sa vie qu’elle « ne touchait pas et ne gérait pas … c’était si gros ».

En quittant la comédie, elle pourrait rediriger ses énergies vers des choses comme son mari, Benji Madden, et leur fille, Raddix, qui est arrivée en 2019.

« J’adore être mère. C’est la meilleure, la meilleure, la meilleure partie de ma vie », a-t-elle déclaré lors d’une conversation sur Instagram l’année dernière. « Je suis tellement, tellement reconnaissant et tellement heureux et c’est la meilleure chose qui soit et je suis tellement chanceux de pouvoir le faire avec Benj. »