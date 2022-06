Cameron Diaz quitte sa retraite et revient en action avec Jamie Foxx

Cameron Diaz est sorti de sa retraite pour jouer dans Netflix De retour a l’action aux côtés de Jamie Foxx. Le film d’action-comédie marque le premier rôle de l’actrice depuis son interprétation de Miss Colleen Hannigan en 2014 Annie refaire. Diaz a annoncé sa retraite en 2018. Diaz et Foxx ont déjà travaillé ensemble sur Annie et d’Oliver Stone N’importe quel dimanche en 1999.

Foxx a confirmé la nouvelle sur Twitter, partageant un enregistrement audio d’un appel téléphonique partagé par les acteurs. Pour aider à la « non-retraite » de Diaz, Fox a fait venir le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady (dont la retraite du football n’a duré que 40 jours). Au cours de l’appel, Brady offre à Diaz quelques conseils, notant qu’il « réussit relativement bien à ne pas prendre sa retraite ». Brady n’est pas mentionné comme ayant un rôle dans le prochain film.

Diaz s’est également rendue sur les réseaux sociaux, via Instagram, partageant les nouvelles à travers ses histoires, écrivant: « Jamie Foxx, vous seul pouviez me remettre en action !!! Je ne peux pas attendre, ça va être génial ! »

Seth Gordon (Boss horribles) dirige De retour a l’action. Lui et Voisins le scénariste Brendan O’Brien a écrit le scénario. Foxx est producteur exécutif aux côtés d’O’Brien, Datari Turner et Mark McNair. Les producteurs sont Beau Bauman pour Good One Productions et Seth Gordon pour Exhibit A. Les détails de l’intrigue sont actuellement inconnus, mais la production devrait commencer cette année.

Les 20 ans de carrière de Cameron Diaz

Avant de faire ses débuts au cinéma en 1994 aux côtés de Jim Carrey dans Le masque, Diaz a travaillé comme mannequin. En 1999, elle a joué dans le premier film de Spike Jonze Être John Malkovich. Le film et Diaz ont reçu des éloges de la critique et elle a remporté les nominations de la meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globe, BAFTA et Screen Actors Guild Awards.

Sa carrière d’actrice, qui s’étend sur deux décennies, comprend les films Le mariage de mon meilleur ami, il y a quelque chose à propos de Mary, la chose la plus douce, Gangs de New-York, Ciel vanille, la Shrek franchise animée, et la les anges de Charlie films, parmi tant d’autres. Diaz a également écrit deux livres sur la santé : le best-seller du New York Times Le livre du corps (co-écrit par Sandra Bullock) et Le livre de la longévité.

L’année dernière, l’actrice est apparue dans le talk-show de Kevin Hart, Hart to Heart, et a discuté de sa décision de quitter le monde du cinéma, en disant :

« Lorsque vous faites quelque chose à un niveau très élevé pendant une longue période, lorsque vous êtes la personne qui réalise en quelque sorte cette seule chose, tout autour, toutes les parties de vous qui ne sont pas cela, doivent en quelque sorte être remis à d’autres personnes. Juste, la gestion de moi en tant qu’être humain… Cameron Diaz est une machine. Mais pour mon moi personnel et spirituel, je réalisais qu’une partie de moi qui fonctionnait à un niveau élevé ne suffisait pas.

Avant d’annoncer sa retraite, l’actrice est apparue sur Annie, sex-tapeet L’autre femme en 2014. On ne sait toujours pas si elle fera un retour au poste intérimaire De retour a l’action.