Cameron Diaz prendra à nouveau sa retraite d’acteur

L’actrice Cameron Diazqui a été l’un des visages les plus emblématiques d’Hollywood pour sa grande participation à différents films tels que »The Mask » et »Charlie’s Angels », quittera le monde du théâtre pour la deuxième fois après avoir eu des problèmes pour le longues heures de travail que vous avez vécues.

Selon une source proche de Diaz, l’actrice ne reviendra pas au cinéma après avoir terminé le tournage.De retour a l’action », un film Netflix actuellement en tournage au Royaume-Uni. Bien que Diaz ait déjà été éloignée du monde du théâtre pendant des années, elle a décidé de revenir pour ce projet après avoir été convaincue par l’acteur. Jamie Foxx.

Cependant, de nouveaux rapports indiquent que Foxx a eu « une crise absolue » sur le plateau, entraînant le licenciement de trois personnes, notant que l’actrice a eu des journées de travail consécutives de 10 heures, ce qui l’a amenée à s’éloigner de son fils Raddix, donc il prendra à nouveau sa retraite après avoir terminé le projet.

La carrière cinématographique de Diaz a commencé lorsqu’elle a joué le personnage de Tina Carlyle dans la comédie de 1994 « The Mask » face à Jim Carrey. À partir de là, l’actrice a décroché des rôles de premier plan dans des comédies et des films dramatiques des années 1990 comme « Le mariage de mon meilleur ami » avec Julia Roberts et « Il y a quelque chose à propos de Mary ».

L’un de ses rôles les plus percutants a été dans « Charlie’s Angels » des années 2000, où il a joué aux côtés de Drew Barrymore et Lucy Liu. En janvier, Barrymore a commenté son désir de revenir dans la franchise »Charlie’s Angels » avec Liu et Diaz, parlant d’une possible réunion : « Ce sont des défis intéressants parce qu’ils ont été établis. Cela s’appuie vraiment sur quelque chose. » .

Cependant, l’actrice a décidé de quitter le théâtre après sa participation au film »Annie » en 2014, pour faire une pause et s’éloigner du monde des caméras. Même ainsi, nous pourrons bientôt voir Cameron Díaz dans » Back in Action », un prochain film Netflix qui n’a pas encore de date de sortie.