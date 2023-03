Cameron Diaz prendra à nouveau sa retraite après une crise de Jamie Foxx sur le plateau

in

célébrités

Les rapports indiquent que Cameron Diaz prendra définitivement sa retraite après avoir enregistré une cassette avec Jamie Foxx pour Netflix.

©Getty ImagesCameron Diaz prendra définitivement sa retraite après son film avec Jamie Foxx

C’était en 2018 quand Cameron Diaz a confirmé qu’elle avait pris sa retraite d’acteur, cependant, surpris l’année dernière après avoir annoncé qu’il reviendrait pour un film avec Jamie Foxxmais les rapports assurent qu’il prendra à nouveau sa retraite après une crise que Foxx aurait eue sur le plateau.

Bien qu’elle ait déclaré qu’elle était « semi-retraitée » en 2018, il a maintenant été annoncé que Cameron prendrait définitivement sa retraite après avoir terminé l’enregistrement de la bande. De retour a l’actionavec Jamie Foxx.

Il a été rapporté que pendant les enregistrements, Foxx a licencié un producteur exécutif, deux réalisateurs et son hôtecependantdes sources proches de Cameron ont souligné que ce n’est pas la raison pour laquelle l’actrice prendra définitivement sa retraite.

S’il est vrai que Cameron déteste le drame et la confrontation et que c’est l’une des raisons pour lesquelles il a pris sa retraite il y a quelques années, Diaz prendrait définitivement sa retraite pour pouvoir se concentrer sur le fait d’être la mère de sa fille de trois ansBase.

Des sources proches de Díaz ont déclaré au Courrier quotidien Quoi les journées de 10 heures auraient été longues pour être loin de Raddix, qu’elle a eu en 2019 avec son mari Benji Maddenqu’il a épousée en 2015.

+ Quel film Netflix Cameron Diaz tourne-t-il avec Jamie Foxx ?

La bande s’appelle De retour a l’action et est signalé comme un film de comédie d’action qui sortira en 2024. La bande est dirigée par Seth Gordon. Le tournage du film s’est déroulé au Royaume-Uni de décembre 2022 à mars et Le tournage se poursuivra en Géorgie du 27 mars au 14 avril, selon Écran quotidien.

Le dernier film que Cameron a fait était Annie, en 2014, précisément avec Jamie Foxx. Selon la source du Courrier quotidien, l’acteur aurait été l’une des raisons pour lesquelles Cameron a accepté de revenir sur les grands écrans.

En plus d’être mère, Cameron Díaz se concentre sur sa facette d’entrepreneur et en 2020, elle a lancé Avaline, sa marque de vin qu’elle a promue auprès de célébrités telles que Drew Barrymore et Jimmy Fallon.

