Cameron Díaz parle des raisons de sa retraite d’acteur

Peu de temps avant sa retraite, Cameron Diaz était l’une des actrices les plus reconnaissables d’Hollywood, avec une polyvalence dans les genres narratifs allant du drame le plus intense et déchirant à la comédie la plus simple et moqueuse, ainsi qu’un charisme qui a servi de crochet. pour les studios qui chercheront à attirer le public.

Après la première de « Annie » en 2014, une comédie musicale basée sur le spectacle acclamé de Broadway, Cameron Diaz n’a pas reçu de crédits dans un nouveau film ou série télévisée depuis. Lors d’une récente interview avec Kevin Hart dans son talk-show, « Hart To Heart », elle a discuté des raisons pour lesquelles elle a décidé de se retirer de la vie hollywoodienne.

« Quand tu fais quelque chose à un niveau élevé pendant une longue période, quand tu es la personne qui donne ce genre de chose, tout autour, toutes les parties de toi qui ne sont pas cela, ont été données à d’autres », dit Diaz.

L’actrice évoque le maniement de « Cameron Diaz au volant » comme s’il s’agissait d’une sorte de machine. « Mais pour ma personne spirituelle, je me rendais compte que cette fonction de haut niveau n’était pas suffisante. » Diaz a également assuré qu’il aimait jouer et qu’il pourrait continuer éternellement car il a parfois l’impression d’avoir une énergie et une inertie infinies.

« J’ai juste regardé autour de moi et il y avait tellement de parties de ma vie avec lesquelles je n’étais pas en contact et que je ne conduisais pas et je ne pouvais vraiment pas conduire parce que tout était si énorme », Diaz, maintenant âgé de 48 ans , est venu à l’idée qu’à 40 ans, il devrait se concentrer davantage sur sa famille et sa vie personnelle.

Cameron Diaz souligne que ce sont les personnes dans votre vie qui vous aident à aller de l’avant. « J’avais des amis incroyables, mais j’avais aussi d’autres personnes qui n’étaient pas toujours dans mon intérêt, mais vous n’avez pas le temps de découvrir ces choses si vous êtes juste avec vos clignotants dans un tunnel. »

Cameron Diaz confirme qu’elle voulait rendre sa vie facilement gérable par elle-même, en commençant par sa routine quotidienne, notant qu’elle se sentait « complète » en vivant de cette façon. Après ses débuts en 1994 à l’âge de 21 ans avec « The Mask », aux côtés de Jim Carrey, Diaz a fait de belles apparitions dans des films tels que « My Best Friend’s Wedding », « Being John Malkovich » ou « There’s Something About Mary ».