Cameron Diaz explique comment la «  course de dragsters de RuPaul  » lui a sauvé la vie

Nous avons tous cette seule chose sur laquelle nous pouvons toujours compter pour nous mettre de bonne humeur. Pour certains, il peut s’agir de vidéos amusantes de chats. Pour d’autres, cela peut être un film léger. Mais pour Cameron Diaz, son humeur instantanée est la série primée aux Emmy Awards, Course de dragsters de RuPaul.

Comme beaucoup d’autres célébrités bien connues, Diaz est une grande fan de l’émission de télé-réalité à succès et a récemment exprimé son amour pour la série ainsi que pour les reines «intrépides».

Cameron Diaz | Jason Merritt / Getty Images

Cameron Diaz a récemment jailli de son amour de « RuPaul Drag Race »

Lors d’une apparition le 11 novembre sur Tout iconique avec Danny Pellegrino avec sa partenaire commerciale Karen Power, Diaz a parlé de son amour pour Course de dragsters de RuPaul et les concurrents «intrépides» de la franchise.

« Course de dragsters m’a sauvé la vie », dit-elle. «En ce qui me concerne, le drag est… je l’ai trouvé à un moment où je me sentais vraiment dépassé, mais le monde.

Diaz a partagé qu’elle avait découvert la série pour la première fois l’année dernière après la mort du père de son amie.

«Je rentrais à la maison d’une de mes amies, son père était décédé et je rentrais à la maison après avoir été avec elle en Floride», a-t-elle révélé.

«J’ai regardé trois épisodes dans l’avion. Et pour la première fois depuis si longtemps, je riais aux éclats », a poursuivi l’acteur à la retraite. «Je pense que c’était la saison 11, les trois premiers épisodes, et mon esprit était époustouflé! Je suis rentré chez moi et j’ai immédiatement commencé à regarder à partir de la saison 1. »

Alors qu’elle regardait de façon excessive le reste des saisons, Diaz admet qu’elle a été inspirée par le métier des reines ainsi que par leur «intrépidité».

«Ces femmes, elles sont leur forme la plus vraie», a-t-elle dit à Pellegrino. «Regarder une drag queen être une drag queen, ils ne s’excusent pas, ils prennent tellement de risques, c’est leur forme d’art qui les maintient en vie», a-t-elle poursuivi. « RuPaul a créé cette chose et a pu la mettre au monde, sans aucune excuse. »

Diaz a même partagé une leçon de vie qu’elle a apprise en drag queens, à savoir: «Tout ira bien. Nous pouvons nous adapter. Nous persévérerons, tant que nous resterons fidèles à nous-mêmes.

Ce n’est pas le premier Diaz a fait l’éloge de RuPaul ou de sa série primée aux Emmy Awards

Jaillir de RuPaul et de sa franchise primée n’est pas nouveau pour Diaz.

En avril 2020, le quadruple nominé aux Golden Globe a appelé Course de dragsters de RuPaul sa «vraie joie» et a révélé que l’icône de drag RuPaul est son animal spirituel tout en parlant avec le maquilleur Gucci Westman.

Le mois suivant, Diaz a avoué être un grand fan de la série primée aux Emmy Awards lors d’une apparition à la Digital DragCon de RuPaul.

«Salut tout le monde, salut! C’est Cameron. J’avais tellement hâte de participer à ma première DragCon », a-t-elle déclaré lors de l’événement virtuel. «Mais je suis si heureux que nous puissions tous nous connecter ici virtuellement pour vous célébrer, mes reines. Je suis un grand fan et ce que vous faites apporte tellement de bonheur et de joie à tant de gens.

Maintenant que Diaz a rejoint la liste toujours croissante des Course de dragsters superfans, cela signifie-t-il que nous la verrons en tant que juge invitée lors d’une saison à venir?

On croise les doigts!