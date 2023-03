Cameron Diaz aurait de nouveau cessé d’agir après l’effondrement de Jamie Foxx

Cameron Diaz a pris sa retraite d’acteur pour se concentrer sur quelque chose dont elle est tombée amoureuse plus que d’être devant la caméra – être une mère. Cependant, l’actrice a récemment été ramenée dans l’industrie par Jamie Foxx, qui l’a encouragée à jouer un rôle dans Netflix. De retour a l’action. Cependant, un nouveau rapport a suggéré que Diaz prend à nouveau sa retraite après avoir terminé son engagement envers le film après que Foxx aurait eu « un effondrement absolu » sur le plateau qui a entraîné le licenciement de trois personnes de la production.





Diaz a précédemment mis fin à sa carrière d’actrice après être apparue dans un film de 2014 Annieet elle est restée à l’écart des projecteurs depuis sans apparitions au cinéma ou à la télévision jusqu’à ce qu’elle rejoigne De retour a l’action. Maintenant, il semble que son retour d’acteur ait été de courte durée pour une poignée de raisons. En plus de citer l’effondrement de Foxx sur le plateau, le Daily Mail a rapporté qu’une source proche de l’actrice avait déclaré que « les journées de travail consécutives de 10 heures lui avaient beaucoup plu et qu’elle détestait être loin de Raddix. [her child]. Cameron aime être maman plus que tout au monde. Travailler sur la production basée au Royaume-Uni a signifié que Diaz a été loin de sa famille, et après presque une décennie à être là tout le temps, il n’est pas difficile de voir pourquoi cela fait des ravages.

Cameron Diaz était prête à revenir au cinéma en prenant son nouveau rôle

La nouvelle du retour au cinéma de Cameron Diaz a été annoncée pour la première fois en septembre 2022, lorsque l’actrice a expliqué à quel point elle se sentait comme si elle venait de retomber dedans malgré une interruption de huit ans de l’industrie. Bien qu’elle ne soit pas apparue à l’écran depuis 2014, ce n’est qu’en 2018 que Diaz a déclaré qu’elle n’avait plus jamais l’intention de recommencer à jouer. Cependant, après avoir signé pour jouer aux côtés de Jamie Foxx dans De retour a l’actionelle a dit à Jimmy Fallon :

« Je sais. Littéralement. J’étais comme, ‘Hey, les gars, alors c’est quoi le titre de ça ?’ Et ils sont comme, ‘Retour en action.’ J’étais comme, ‘Oh!’ Je me sens déjà très connecté à ce personnage. Je suis à la fois (nerveux et excité). Vous savez, c’est un peu de la mémoire musculaire, vous voyez ce que je veux dire ? En quelque sorte, j’ai fait ça pendant si longtemps, c’est un peu comme le processus, j’y suis en quelque sorte retombé. Mais, c’est un peu différent. »

Alors que Diaz et Foxx ont déjà joué ensemble, dans Oliver Stone’s N’importe quel dimanche et le dernier film de Diaz, Annie. Bien qu’il semble que cette relation de travail précédente ait aidé Foxx à persuader l’actrice de sortir de sa retraite, il semble que cela ne conduira pas à un séjour continu pour l’actrice. Bien que la deuxième retraite de Cameron Diaz puisse voir le film gagner un public sain, ce sera également un deuxième au revoir doux-amer pour ses fans de longue date.