Caméra smartphone sous l’écran : comment ça marche concrètement ?

Avec les premiers smartphones comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, la caméra frontale est installée sous l’écran. Mais comment est-ce techniquement possible et quels en sont les avantages et les inconvénients ?

Les caméras frontales des smartphones sont devenues de plus en plus discrètes au fil des ans. Alors que les appareils avaient des bords clairs au-dessus et au-dessous de l’écran pour accueillir l’appareil photo, aujourd’hui, il n’y a souvent qu’un petit évidement circulaire pour l’appareil photo, qui est intégré dans l’écran, ou une encoche.

Mais la soi-disant caméra perforée pourrait aussi bientôt appartenir au passé. Après tout, les premiers fabricants vendent déjà des smartphones dans lesquels la caméra frontale est installée de manière presque invisible sous l’écran. L’exemple le plus populaire en est probablement le Samsung Galaxy Z Fold 3. Cependant, la mise en œuvre technique de l’ensemble n’est pas si simple.





Sur le Galaxy Z Fold 3, la caméra frontale est cachée sous l’écran.



Image : © Samsung 2021



Comment fonctionne la caméra sous l’écran

Pour qu’un appareil photo fonctionne correctement, l’objectif a en fait besoin d’une vue claire de l’objet qu’il est censé photographier. De plus, il faut s’assurer qu’une lumière suffisante atteint la lentille. Les deux sont fondamentalement difficiles au début lorsque l’objectif de la caméra est sous l’écran, car l’écran se trouve alors entre l’objectif et le monde extérieur ainsi que la source de lumière.

La solution des fabricants de smartphones à ce problème est que l’écran dispose d’un petit écran séparé à l’endroit derrière lequel se trouve la caméra frontale, qui est parfaitement connecté à l’écran principal. Ce petit « affichage dans l’affichage » est transparent. Cela garantit qu’une lumière suffisante peut atteindre le capteur à travers le panneau et que le capteur a une vue claire du monde extérieur en même temps.

La caméra sous l’écran est toujours visible

La construction décrite ci-dessus garantit également que la caméra frontale reste visible même lorsqu’elle se trouve sous l’écran. Parce qu’un panneau transparent n’est pas capable d’afficher des couleurs aussi riches qu’un panneau OLED conventionnel et parce qu’un verre spécial est utilisé pour ce mini écran au-dessus de la caméra frontale, vous pouvez toujours voir où se trouve la caméra frontale si vous regardez de plus près. L’effet diminue, cependant, plus l’écran est lumineux dans l’ensemble et plus les couleurs y sont lumineuses.





Si vous regardez attentivement, la caméra est toujours visible sous l’écran.



Image : © ACTIVER 2021



Il y a encore des inconvénients en termes de qualité photo

Même si la zone d’affichage au-dessus de la caméra frontale est transparente, elle représente toujours une couche supplémentaire qui se trouve entre l’objectif de la caméra et le sujet à photographier. Cela garantit que les images semblent souvent un peu plus floues et délavées par rapport aux caméras frontales conventionnelles.

Les fabricants tentent de contrer cela en entraînant leurs algorithmes de traitement d’images pour compenser les distorsions correspondantes. À l’avenir, cela devrait également garantir que les caméras frontales situées sous l’écran enregistrent des photos et des vidéos de meilleure qualité.

sommaire