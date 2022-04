Caméra et matériel de visioconférence : c’est l’équipement dont vous avez besoin

Pour organiser une vidéoconférence avec succès, vous avez besoin de la bonne caméra et du bon matériel. Ici vous pouvez découvrir ce qui est important.

Vous avez besoin de ce matériel pour démarrer et participer à une visioconférence.

ordinateurs avec moniteurs

À la maison, un ordinateur est le meilleur choix pour la visioconférence. Le moniteur n’a pas besoin de répondre à des exigences particulières pour être éligible. Une webcam est déjà intégrée à certains moniteurs si vous ne souhaitez pas en acheter une supplémentaire. Le PC de bureau vous attend toujours à votre bureau, où vous pouvez personnaliser votre environnement de travail.



Une tablette convient aussi théoriquement à une visioconférence.



En principe, vous pouvez également utiliser un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Ces appareils ont déjà un écran et une caméra à bord. Cependant, il est conseillé de connecter également un casque à ces appareils pour une qualité vocale et sonore optimale.

appareil photo

Pas de visioconférence sans caméra. Les webcams sont les mieux adaptées à cela, car elles emportent généralement tout avec elles pour que vous puissiez les utiliser sur l’ordinateur sans aucun problème. Ils sont connectés à un port USB libre sur le PC et doivent être reconnus sans installation de pilote supplémentaire. Un critère important pour la caméra est la résolution de l’image. Les webcams modernes utilisent des résolutions de 720p ou 1080p. Des caméras à plus haute résolution telles que 4K sont également disponibles, mais ne sont pas essentielles pour la visioconférence.



Une webcam comme la Logitech C270 est une condition préalable à la visioconférence.



Une webcam simple adaptée à la visioconférence est la Logitech C270.

Casque avec microphone

Un casque avec écouteurs et microphone est un moyen pratique de participer acoustiquement à une vidéoconférence. Ainsi, vous pouvez non seulement entendre votre interlocuteur, mais aussi lui parler clairement. Les casques standards sont connectés à l’ordinateur via jack, USB ou Bluetooth. Une installation de pilote n’est généralement pas nécessaire.



Le LifeChat LX-3000 de Microsoft est un casque adapté aux débutants.



Un casque d’entrée de gamme approprié pour les visioconférences est, par exemple, le Microsoft LifeChat LX-3000.

… ou un casque

Comme alternative à un casque, vous pouvez bien sûr également utiliser un casque normal et un microphone séparé. Tous les écouteurs pouvant être connectés à l’ordinateur via jack, USB ou Bluetooth conviennent.

… et un micro

Vous devez utiliser un microphone externe afin que vos interlocuteurs puissent vous comprendre correctement. Celui-ci est connecté à l’ordinateur via une prise si l’ordinateur dispose d’une entrée microphone séparée. Il existe également des microphones avec USB ou Bluetooth. Les micros externes ont généralement une meilleure qualité sonore que les micros casque.



Le Sony XA-MC10 est un microphone PC de base.



Sony propose un microphone de table simple avec le XA-MC10.

