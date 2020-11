Camera Café: Le film sera tourné en 2021 et son budget sera très élevé

Il en coûtera plus de 3,2 millions d’euros, un chiffre qui semble élevé s’ils conservent le format de la série

2021 sera l’année des redémarrages, des retours et ‘redémarrer‘: Embarquement, Ana et le 7 (dans Pluto TV avec une chaîne qui lui est dédiée) et Les hommes de Paco Ce ne sont là que quelques exemples que nous verrons en Espagne. Mais on ne peut pas oublier non plus Camera Café: le film, l’adaptation cinématographique de la série légendaire de Telecinco Il sortira dans les salles de cinéma du pays à la fin de l’année prochaine ou au début de 2022.

En fait, le projet allait être enregistré cette année, mais à cause du coronavirus le tournage a été reporté à 2021, en attendant que les conditions sanitaires s’améliorent et que la sécurité puisse être maintenue à tout moment. Merci aux nouvelles de Le blog du cinéma espagnol, on sait que les responsables savent déjà qu’ils recevront une subvention de l’ICAA: 802 000 euros d’un budget total de 3,2 millions d’euros. Maintenant, n’est-il pas surprenant que Camera Café: le film coûte autant d’argent?

Peut-être ses producteurs, y compris Felix Tusell de Films d’Estela, ont discuté avec l’équipe technique et envisagent de changer de format, mais si le film est enregistré avec une caméra placée dans une machine à café comme dans la série originale de Telecinco, La vérité est que ces 3,2 millions d’euros serviraient à couvrir les dépenses d’une partie de la distribution, et pas tant des grandes infrastructures. D’une manière ou d’une autre, au cours de l’année prochaine, nous en apprendrons plus sur ce projet de comédie tant attendu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂