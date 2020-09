Cambriolage au musée de Dresde: des traces de vol de bijoux conduisent à Berlin

Dans le cas du vol de bijoux dans la chambre forte verte, la police a d’abord progressé lentement dans l’enquête. Les policiers découvrent maintenant des preuves importantes dans un cybercafé de Berlin-Neukölln et identifient un homme qui aurait pu être en contact avec les auteurs.

Dans l’enquête sur l’effraction spectaculaire du musée du trésor de Dresde Grünes Gewölbe 2019, après des mois de travail éducatif intensif, il peut y avoir une piste vers les auteurs. Mercredi, des responsables de Saxon et de Berlin ont fouillé un cybercafé dans le quartier de Neukölln et l’appartement d’un employé. Ils ont obtenu de nombreuses preuves, comme l’a annoncé le procureur de Dresde.

“Nous supposons que l’homme était en contact avec les auteurs”, a déclaré un porte-parole de la justice. On soupçonne qu’il leur a vendu plusieurs cartes SIM enregistrées sur des données personnelles fictives ou qu’il les a données au café pour distribution. Les cartes SIM en question auraient été utilisées par les auteurs pour communiquer pendant la préparation et l’exécution du coup d’État. On ne sait toujours pas si l’homme était au courant de cette utilisation, il n’est actuellement pas suspect. Le parquet n’a donné aucun détail sur lui ni comment les enquêteurs ont suivi sa trace. Ils espèrent maintenant que l’analyse des documents commerciaux, des téléphones portables et du matériel de stockage mènera aux acheteurs des cartes SIM – et que les auteurs du coup d’État pourront être identifiés.

Le matin du 25 novembre 2019, deux inconnus sont entrés dans le célèbre musée du palais résidentiel de Dresde par l’une des fenêtres grillagées. Dans la salle des bijoux, ils ont brisé la vitrine avec les bijoux les plus précieux avec une hache, ils ont volé des diamants historiques et des diamants d’une valeur inestimable. Le cambriolage n’a duré que quelques minutes et a fait la une des journaux internationaux. Jusqu’à présent, il n’y a aucune trace des voleurs et du butin.

La police présume au moins sept auteurs

La police et le procureur supposent qu’il y a au moins sept auteurs – et que l’effraction est préparée depuis longtemps. Entre autres choses, le véhicule de sauvetage volé, qui a ensuite été incendié dans un parking souterrain du nord-ouest de Dresde, a peut-être été repeint ou déjoué. Une récompense d’un demi-million d’euros est offerte pour les informations qui conduisent à l’arrestation des auteurs. À ce jour, près de 1 300 rapports ont été reçus. En outre, quatre agents de sécurité du musée font l’objet d’une enquête.

En contact avec des collègues berlinois, la commission spéciale a également examiné d’éventuels parallèles avec le vol de la pièce d’or du musée Bode en 2017. Selon le parquet, cela n’a abouti à aucune tentative d’identification des auteurs. L’espoir des enquêteurs repose désormais sur les preuves de Berlin-Neukölln. C’était un “premier indice” à clarifier, a déclaré le procureur en chef. “Nous sommes confiants.”