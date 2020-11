Cam Newton se détourne lorsqu’on lui demande s’il reviendra aux patriotes

Le temps de Cam Newton avec les Patriots a été plein de hauts et de bas.

Cam Newton et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont actuellement une fiche de 4-6 cette saison, ce qui ne le réduira tout simplement pas si cette équipe veut avoir une chance de se rendre aux séries éliminatoires. Le jeu de Newton a été incohérent bien qu’il ait certainement eu des statistiques impressionnantes hier alors que les Patriots ont perdu contre les Texans de Houston 27-20. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Newton est certainement en question, et avec les Patriots qui luttent pour obtenir des victoires, il n’est pas certain que les Patriots et Newton seraient intéressés à maintenir leur relation. Lors de son apparition hebdomadaire sur « Greg Hill Show » de WEEI, Newton a été interrogé sur son retour aux Patriots, où il a finalement donné une réponse qui était indicative de quelqu’un qui n’est pas exactement prêt à faire connaître ses engagements. Carmen Mandato / «Mec, j’ai intérêt à gagner le match des Arizona Cardinals (ce dimanche). Et ça? Dit Newton. «Je veux dire, il y a tellement de choses que je n’ai même pas envie de harponner, de m’attarder ou même de penser. Je pense que mon, comme le dit la Bible, ma cupeth déborde en essayant simplement de se concentrer sur le futur proche plutôt que sur le futur lointain. Avec l’avenir de Newton en jeu, peut-être que d’autres équipes seront prêtes à lui donner une chance. Cependant, si les Patriots peuvent terminer la saison en force, alors peut-être que Newton pourra se retrouver en Nouvelle-Angleterre. [Via]