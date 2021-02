CAM 310P et CAM 315, AVerMedia présente ses nouvelles webcams

Si vous envisagez d’acquérir une webcam, AVerMedia lance CAM 310P et CAM 315, parfaits pour les conférences, les cours en direct ou en ligne.

La marque AVerMedia lance aujourd’hui deux webcams qui pourraient vous intéresser. Si vous cherchez une caméra pour vos émissions en direct sur Twitch, Youtube ou Facebook, ou ce que vous voulez c’est pour des conférences ou pour avoir votre visage vu dans les cours en ligne, CAM 310P et CAM 315 sont deux bonnes options.

« Avec le lancement de ces deux nouveaux appareils, nous sommes ravis d’offrir une large gamme pour tous les publics avec une gamme complète de webcams. »a déclaré Michael Kuo, président et chef de la direction d’AVerMedia. «Nous avons entrepris d’aider les gens du monde entier à surmonter les défis générés par COVID-19. Il leur permet de travailler, d’apprendre, de créer et de se connecter en ligne rapidement et facilement, sans sacrifier la qualité vidéo et audio «.

L’AverMedia CAM 310P est la webcam parfaite pour les débutants. Si vous êtes étudiant, pré-professeur ou avez simplement besoin d’une caméra pour communiquer avec la vôtre, CAM 310P est votre option. Il offre diverses fonctions qui fournissent un streaming de haute qualité de la vidéo et de l’audio. Vous trouverez ci-dessous certaines des fonctionnalités de cette webcam AverMedia.

Caractéristiques du CAM 310P:

-Qualité vidéo 1080p

-Un champ de vision de 78 degrés

-Un objectif autofocus

-Une conception rotative à 360 degrés

-Double microphone stéréo

-Obturateur de confidentialité

-Ajuster les paramètres vidéo

-Support de montage pour une connexion facile à un PC / ordinateurs portables

Avec l’Avermedia CAM 315, nous avons un peu relevé la barre. Cette caméra est plus adaptée aux professionnels tels que les créateurs de contenu (streamers, youtubers…). Elle propose 60 images par seconde et FullHD à 1080p sans retards, distorsions ou coupures, avec une ouverture F2.2, grand angle de 95 degrés.

Cet AverMedia CAM 315 possède d’autres fonctionnalités intéressantes et intéressantes telles que la possibilité de se configurer facilement pour les espaces restreints, les fonctionnalités de suivi de mouvement et le panoramique automatique.

Les caractéristiques du CAM 315:

-Qualité vidéo 1080p

-Ouverture F2.2

Objectif grand angle -95 degrés

-Ajuster les paramètres vidéo

-Réduction du bruit AI

– Suivi de mouvement de mise au point fixe et IA

-Deux microphones

-Obturateur de confidentialité

-ePTZ (panoramique, inclinaison et zoom numériques)

-360 degrés pivotant

-Support pour trépied fileté 1⁄4 ”

Les nouveaux CAM 310P et CAM 315 sont les derniers ajouts à la gamme de webcams AVerMedia. Ils offrent des options aux utilisateurs ayant des besoins divers lorsqu’ils apprennent, enseignent, diffusent ou se rencontrent pratiquement depuis chez eux. Ils sont compatibles avec Zoom, Skype, Microsoft Teams et Google Hangouts.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les webcams AverMedia CAM 310P et CAM 315, ainsi que sur d’autres produits de la marque, n’oubliez pas de visiter leur site officiel.