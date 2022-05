Calvin Harris partage son « régime primaire » qui le voit manger des boules d’animaux

Calvin Harris a parlé de son régime carnivore inhabituel, qui comprend l’ingestion de moelle osseuse et de foie.

Le DJ écossais dit qu’il se sent revigoré après avoir abandonné un « truc végétalien cru fruité » au profit de quelque chose de beaucoup plus charnu.

L’homme de 38 ans a déclaré à Zane Lowe dans son émission Apple Music Radio: « Vous savez, j’ai perdu le jus ‘f ** k you’ pendant quelques années. Je l’ai perdu.

« Je ne sais pas comment je l’ai récupéré, je pense que c’est quand j’ai recommencé à manger de la moelle osseuse et du foie.

« Et tout est revenu précipitamment dès que j’ai mangé ces os et que j’ai eu ces graisses incroyables dans mon corps. »

Il a ajouté: « Et puis je me suis senti suffisamment énergisé grâce à mon alimentation primaire. »

Calvin Harris a partagé les détails de son régime alimentaire inhabituel. Crédit : Shutterstock

Il a également déclaré qu’il encourageait ceux avec qui il a collaboré sur son dernier album à adopter un régime similaire.

Harris a poursuivi: « Avec cela, je place des artistes dans différents endroits et je les déplace. Tant de foie a été consommé pour arriver à ce point.

« J’étais plus sur un truc végétalien cru fruitarien. Je suis sorti de ça et je suis devenu carnivore, comme le Texan, ‘pourquoi manger des légumes quand tu peux avoir des testicules’ genre de putain de truc, tu sais, et ça est le produit de cela.

« J’ai demandé à Charlie Puth de prendre des fourmis écrasées de Chine pour le faire connaître et il ressemblait à Michael McDonald [Doobie Brothers singer] sur ce disque. C’est ce qui se passe.

« J’ai exploité le pouvoir des fourmis et il ressemblait exactement à Michael McDonald en 1982.

« Ma nouvelle attitude est : ‘Rions un peu’. »

Crédit : Shutterstock

Harris s’est récemment associé à la star londonienne Dua Lipa aux côtés de Young Thug pour un nouveau morceau intitulé « Potion ».

Le couple a déjà travaillé ensemble sur le hit de 2018 « One Kiss », et Harris a fait l’éloge du chanteur.

« Quand je veux travailler avec quelqu’un, c’est parce que je pense qu’il a une voix unique ou quelque chose qui me parle et je me dis : ‘Oh, je pourrais faire quelque chose avec ça ou quelque chose de vraiment bien pourrait en sortir’ et elle est une de ces personnes », a-t-il expliqué.