Calvard sera la destination du prochain The Legend of Heroes

L’histoire de The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki nous emmènera dans la République de Calvard. La dernière grande région à visiter.

Falcom et sa saga Trails continuent de se tourner vers l’avenir (bien que nous y allions avec un titre tardif, ahem). Suite au lancement du titre au Japon, la société nous a donné The Legend of Heroes: Détails de l’histoire de Kuro no Kiseki. Celui qui sera le prochain jeu de la saga et, si on s’en tient au nom, on pourrait l’appeler quelque chose comme Trails of Black (ce n’est pas officiel).

Tout au long de la série, nous avons visité différentes régions. Les derniers ont été à la fois Erebonia (Trails of Cold Steel) et Crossbell (les deux jeux qui n’ont pas atteint l’Ouest). Et après un jeu « pont » entre les événements de la grande réunion de Trails of Cold Steel IV qui nous a menés à la fin d’une saga, ce que nous avons devant nous a déjà un destin. Ce sera la République Calvard, le dernier grand territoire à « explorer » sur le continent. Nous le ferons dans ce qui précède Kuro no Kiseki sortira (au Japon) en 2021. On ne sait toujours pas sur quelles consoles il le fera ou à quel point on le verra ici. Mais nous avons déjà quelques détails et photos.

Cette fois, nous nous mettrons dans la peau d’un garçon qui joue le rôle de «Spriggan« , Un » réparateur caché. » Ce sera lui qui recevra une mission particulière qui, bien entendu, finira par ébranler toutes les fondations de la république. Ce mec n’a pas encore montré son visage alors il a peut-être un spoiler sous sa ceinture. Il y a quelques images où on le voit de dos mais rien sur son visage. Nous n’osons pas non plus spéculer beaucoup plus car nous n’avons pas encore pu jouer le dernier match. Il faudra donc attendre un peu.

Selon Falcom, le système Orbs a été mis à jour vers sa sixième version. La transition entre la carte et les batailles a également été améliorée, et des fonctionnalités ont été ajoutées pour parler aux PNJ de n’importe où pour recueillir des informations.

Et avec cela, nous devrons régler d’ici à – insérer la date de culpabilité qui, selon vous, peut donner des informations – pour en savoir plus. Espérons que ce ne sera pas pour longtemps.