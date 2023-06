Calle et Poché auront une SÉRIE : de quoi parle SIN LABELS et comment la regarder

Première vidéo

Les docu-séries peuvent être vues dans 240 pays via le streaming.



© Calle y Poché InstagramLes docuseries présentent plusieurs personnalités Internet colombiennes

tais-toi et poché Ils ouvrent un monde intime afin que leurs millions de followers puissent en savoir plus sur leur vie à travers la série originale. Sans étiquettes qui sont tout neufs et, pour que vous ne le manquiez pas, Nous vous disons quand il est sorti, de quoi il s’agit et comment le voir.

pas de labelc’est un Docu-séries colombiennes qui suivent la vie de stars des médias sociaux Daniela Calle et María José Garzón (Poché) tout en s’entourant de son cercle d’amisqui sont également des personnalités bien connues de la Colombie.

Les docuseries montrent le retour de Callé et Poché de Miami en Colombie et montrent non seulement tous les moments heureux, mais aussi les conflits entre amis et même leurs familles.

+ Qui apparaît dans Sans étiquettesde Calle et Poché?

Les docu-séries présentent diverses célébrités Internet, une distribution principalement LGBTQ +, de chanteurs, danseurs, créateurs de contenu et acteurs qui poursuivent leurs rêves et profitent de l’âge adulte.

Si vous regardez la série, vous pourrez profiter des apparitions de Villa Lucie, Laure Villa, Daniela Abismbra, Juliana Berline, kim sutter, Marianne Camacho, Juancho Muñoz et Juan González.

+ Quand la série Callé et Poché est-elle diffusée et où voir Sin Etiquetas ?

Sans étiquettes sera diffusé le 23 juin 2023 et sera disponible dans plus de 240 pays via Première vidéo. La docu-série est produite par Miracol, 3Ball Production, Dhana Media et Latin World Entertainment.

