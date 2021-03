Call of Duty’s Season 2 Update Juiced UK Télécharger Record

Call of Duty: Black Ops Cold War et, en particulier, Call of Duty: Warzone ont contribué à la plus grande journée de téléchargement de l’histoire de Virgin Media la semaine dernière, le fournisseur Internet britannique citant la franchise comme la raison d’une énorme augmentation de l’utilisation de la bande passante. Selon la société, la mise à jour a coïncidé avec une période de 24 heures au cours de laquelle l’utilisateur moyen a téléchargé plus de 20 Go de données, soit 3,5 Go de plus que la moyenne quotidienne en 2020.

La mise à jour de Call of Duty: Warzone pesait 17 Go au total, mais Eurogamer.net note que des problèmes de stockage sur les plates-formes PlayStation en particulier peuvent avoir conduit certains joueurs à supprimer et à télécharger à nouveau des jeux le même jour; C’est à cause d’un curieux format de décompression de fichiers qui nécessite au moins 100 Go d’espace libre avant même de télécharger les correctifs Call of Duty.

Avec plus de 85 millions de joueurs dans le monde, ces mises à jour de Call of Duty contribuent constamment à enregistrer des pics de bande passante. L’année dernière, Virgin Media a enregistré deux fois des pics de trafic sans précédent aux heures de pointe – et ils ont tous deux coïncidé avec la publication de correctifs pour Battle Royale. Bien sûr, cela n’aide pas que la franchise soit un monstre d’espace de stockage, consommant plus de 300 Go si vous avez à la fois Black Ops Cold War et Warzone installés sur votre console.