Call of Duty: Warzone supprime les véhicules dans sa dernière mise à jour

Aujourd’hui, l’un des jeux gratuits les plus réussis que nous ayons disponibles sur notre Xbox One est sans aucun doute Call of Duty: Warzone, qui apporte l’excellent gameplay qui caractérise la saga à un mode de jeu. bataille royale. La grande masse de joueurs actifs que compte le jeu est impressionnante et n’a cessé de croître à tout moment grâce principalement à la mise à jour continue dont il dispose.

Avec l’arrivée de sa 5e saison il y a un peu plus d’un mois, beaucoup jouent sans relâche pour débloquer tous les niveaux possibles. Cependant, depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs signalent que lorsqu’ils utilisent des véhicules et quittent certaines zones le jeu a jeté tous les utilisateurs à la hall, évitant ainsi de pouvoir terminer les jeux.

Les véhicules ne seront pas disponibles pendant un certain temps dans Warzone

Pour cette raison, Infinity Ward a pris la décision d’éliminer tous les véhicules de Warzone jusqu’à ce qu’une solution au problème puisse être trouvée. L’entreprise elle-même a été chargée d’annoncer cette mesure extrême à travers son décompte officiel depuis Twitter:

Une mise à jour de la playlist est en cours de déploiement sur toutes les plateformes! Cette mise à jour supprime temporairement tous les véhicules de #Warzone. – Infinity Ward (@InfinityWard) 6 septembre 2020

Bien que ce ne soit pas la première fois que les véhicules sont complètement éliminés du jeu, c’est l’occasion où ils provoquent une erreur massive qui rend le titre injouable. Pour l’instant, nous devrons nous contenter de nous déplacer sur la carte à pied, mais sûrement Infinity Ward ne prend pas trop de temps pour résoudre ce problème. Nous vous tiendrons informé.