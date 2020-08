Call of Duty: Warzone Saison 5: Comment télécharger le patch sur PS4

Tous les joueurs de Call of Duty: Guerre moderne et à sa manière Bataille royale, Call of Duty: Warzone, attendent avec impatience après-demain 5 août pouvoir profiter de la saison 5 de ce travail. Nous en avons déjà vu teasers comme où filtrer les épées et les samouraïs possibles et confirmation de une nouvelle faction dans le jeu des semaines après que des indices ont été donnés. Cependant, quelque chose qui inquiète souvent les utilisateurs est la grande taille de téléchargement des mises à jour professionnelles de Activision.

Cela fait parfois mal à ceux qui n’ont pas une bonne connexion Internet et prennent beaucoup de temps pour terminer le téléchargement de la mise à jour correspondante, ils doivent donc attendre plusieurs heures pour jouer Call of Duty: Warzone ou Guerre moderne. Cependant, cette fois, il semble que les joueurs pourra profiter de la saison 5 juste pour l’arrivée du même, ou au moins ceux sur PlayStation 4.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus partagée par le compte de Twitter de Dexerto, il y a plusieurs joueurs qui Ils ont signalé qu’ils pouvaient désormais télécharger la mise à jour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone Saison 5. En fait, nous pouvons voir que la taille de la mise à jour est 36,18 Go. Cependant, il y a plusieurs joueurs qui ne peuvent toujours pas le télécharger, donc cela semble dépendre de la région. Dans tous les cas, en quelques heures tout le monde devrait pouvoir télécharger. Si vous souhaitez savoir comment le télécharger, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Comment télécharger le patch s’il ne se télécharge pas automatiquement

Dans le menu de votre PS4, accédez à l’application de Call of Duty: Guerre moderne ou Warzone. Appuyez sur le bouton Options. Sélectionnez Rechercher les mises à jour. S’il vous trouve un nouveau patch à télécharger, ce sera la mise à jour de la saison 5. Notamment Celui-ci sera installé le 5 août pour démarrer la saison 5.

