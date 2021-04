Call of Duty: Warzone révèle une nouvelle carte après Nuking Old One

La finale explosive de Call of Duty: la carte Verdansk de Warzone est maintenant terminée, inaugurant le début de la saison trois et un nouveau look pour l’expérience Battle Royale. Les utilisateurs ont pris part à des événements mercredi et jeudi, la première journée étant consacrée au déclenchement d’une arme nucléaire à Verdansk et à la gestion des conséquences. Sur le plan narratif, l’emplacement était envahi par les zombies et le mode limité dans le temps qui a aidé à lancer ce processus de deux jours a vu les joueurs essayer de survivre à une horde écrasante de morts-vivants.

La communauté a finalement dû se rendre à l’emplacement du barrage pour l’extraction tandis que toute personne décédée se transformait en zombie. Essentiellement une répétition de l’événement d’Halloween de l’année dernière dans la conception, les zombies pourraient parcourir de vastes distances et réapparaître à l’infini. Quelle que soit votre performance dans le match, cependant, l’arme nucléaire était toujours activée et détruisait ainsi Verdansk tel que nous le connaissons. Vous pouvez voir la cinématique suivante ci-dessous.

🚨 VERDANSK A ÉTÉ NUKED! ☢️ pic.twitter.com/eteoZ1GEMR– Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 21 avril 2021

Activision a ensuite utilisé cette opportunité pour envoyer des joueurs sur Rebirth Island avec un autre mode limité dans le temps défini la nuit avec une nouvelle zone. Le site de construction avait terminé ses travaux et le centre de contrôle était né. Des indices étaient cachés sur toute la carte, qui une fois trouvés, ont orienté les fans vers un site Web d’accroche pour la nouvelle carte. Des images des nouveaux emplacements Superstore et Farmland ont été partagées, ainsi que des teasers pour le nouveau Goulag et la bande-annonce d’annonce.

Avance rapide d’environ 24 heures et les événements ont de nouveau démarré avec un deuxième mode limité dans le temps. De retour sur l’île de la Renaissance, la playlist a eu lieu 10 minutes avant les événements du lancement nucléaire de Verdansk. Les joueurs devaient « Seize the Device », qui a surgi sur le toit de Prison Block. Toute équipe devait ensuite garder l’objectif jusqu’à ce qu’une barre soit remplie à 100%, mais avec les réapparitions activées, cela signifiait que tout le lobby chassait ce joueur unique. Celui qui tenait l’appareil une fois que la barre était complètement remplie était en mesure d’activer l’arme nucléaire à Verdansk, cette équipe étant responsable de la destruction. Une cinématique fait ensuite remonter les années et présente la nouvelle carte de Verdansk en 1984.

Voici l’introduction à Verdansk ’84 Cinematic. 2021 ➡️ 1984. pic.twitter.com/z4BX0SuvSb – Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 22 avril 2021

Bien que l’aire de jeu semble assez similaire à certains endroits, elle comprend sept nouvelles zones, cinq autres emplacements préexistants ont été réorganisés et la saison est passée au printemps. Chaque bâtiment sur la carte aurait également été mis à jour. Aimez-vous la nouvelle carte jusqu’à présent? Partagez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.