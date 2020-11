Call of Duty: Warzone prend déjà en charge 120 FPS sur Xbox Series X, mais pas sur PS5

Après une attente extrêmement longue, les nouvelles consoles sont enfin parmi nous. La Xbox Series X / S et la PlayStation 5 sont arrivées sur le marché mondial Et, bien que des régions comme l’Espagne attendent toujours de faire le plein saut vers la huitième génération de plates-formes, une grande partie du monde profite déjà des offres sans précédent de Microsoft Oui Sony. Ces plateformes, en plus, ont déjà la présence de titres déjà disponibles dans le passé comme le célèbre Call of Duty: Warzone, l’un des multijoueurs les plus populaires qui ne pouvait pas manquer la première des nouveaux appareils.

Cependant, comme vous vous en doutez, les deux versions ne sont pas exactement les mêmes. En particulier, selon ce qui a été rapporté par le Fonderie numérique dans Eurogamer, Salle de l’infini a tranquillement libéré Une mise à jour qui permet la prise en charge de 120 FPS sur Xbox Series X, mais ce n’est pas le même cas pour PlayStation 5. Comme établi, ils ont réussi à confirmer que la bataille royale se déroule avec le cadres promis –entre 100 et 120, en moyenne– sur le dernier représentant Xbox, tandis que La variante PS5 reste plafonnée à 60 FPS.

Pour sa part, Eurogamer est allé à Activision à Salle de l’infini pour des éclaircissements sur le sujet mais, pour le moment, il n’y a pas eu de réponse. Nous espérons toujours que Call of Duty: Warzone prend en charge bientôt 120 FPS sur PlayStation 5, afin que les utilisateurs de la plate-forme puissent profiter de la meilleure version du titre.

