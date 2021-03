Call of Duty: Warzone obtient un troisième pack de textures haute résolution

Call of Duty: Warzone n’a pas encore de version native de PlayStation 5, donc ces packs de textures haute résolution sont les meilleurs que nous ayons actuellement. Activision a maintenant publié une troisième version de ces téléchargements gratuits, qui est conçue pour les joueurs PS5 et PS4 Pro car elle « prend en charge les textures les plus détaillées pour les armes et les opérateurs ». Vous aurez besoin de 8,36 Go d’espace pour profiter pleinement du pack, mais c’est en fait le plus petit du lot jusqu’à présent. Cela ne dissipera probablement pas les craintes de ceux qui remplissent rapidement leur SSD PS5 avec du contenu Call of Duty.

Prendre à Twitter, les fans de Warzone ont découvert que le jeu envoie effectivement un signal 4K, mais ils ne savent pas s’il s’agit d’une résolution améliorée ou non. On dit que les armes et les modèles de personnages semblent beaucoup plus nets, ce qui est exactement ce que ce pack de textures haute résolution a dit qu’il ferait. Espérons qu’une version PS5 native ne soit pas trop loin derrière pour que nous puissions également profiter de 120 images par seconde sur Verdansk, Rebirth Island et tout ce qui va suivre.