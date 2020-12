Call of Duty: Warzone obtient Map Rebirth et un nouvel opérateur

Le jeu de tir en ligne populaire Call of Duty: Guerre froide Black Ops obtient une nouvelle carte: Île de la Renaissance – avec le point opérateur.

Activision présente la carte Rebirth Island et l’opérateur Sitch avec une nouvelle bande-annonce cool. Rebirth Island rappelle la carte d’Alcatraz du mode blackout de « CoD: Black Ops 4 ». Cependant, vous pouvez vous attendre à de nombreux nouveaux éléments et surprises.

Nouvelle carte et opérateur pour Call of Duty: Warzone

L’opérateur Vikhor «Stitch» Kuzmin est également passionnant, un ancien soldat de la KBG qui dirige actuellement le programme Nova 6. Comment pourrait-il en être autrement, Nova 6 est maintenant secrètement fabriqué sur l’île de la Renaissance. Le projet a en fait été arrêté il y a environ 60 ans, mais Stitch l’a réactivé.

Vous pouvez regarder Rebirth Island à partir du 16 décembre dans Call of Duty: Warzone sur PS4 / PS5, Xbox One / Xbox Series X / S et PC. Les cartes commenceront avec un nouveau mode. Cela pourrait être une autre mode zombie, car il y avait déjà des morts-vivants sur Alcatraz. En plus, ça va une nouvelle expérience de jeu goulag donner. Une carte de centre commercial supplémentaire pour CoD: Black Ops Cold War devrait également venir.

