Call of Duty: Warzone obtient enfin une réduction de la taille d’installation

Et respirez, les SSD PlayStation 5. Activision a confirmé que la taille d’installation de Call of Duty: Warzone sera réduite une fois qu’un prochain correctif sera téléchargé. En arrivant avec une mise à jour de la saison 2 pour Call of Duty: Black Ops Cold War, la taille du fichier du tireur de Battle Royale sera réduite de 30,6 Go. Il sera disponible au téléchargement à 23h PST mardi soir, et la quantité d’espace libéré dépend de l’itinéraire que vous avez emprunté pour télécharger le jeu.

Si vous avez récupéré le titre sous sa forme purement gratuite, la taille de l’installation sera réduite de 10,9 Go. Si vous avez téléchargé Call of Duty: Warzone en tant que patch pour Call of Duty: Modern Warfare, vous remarquerez une réduction de 30,6 Go. Cela vaut pour les systèmes PS5 et PS4. Le seul problème est que la mise à jour nécessaire pour appliquer cette réduction de la taille du fichier pèse 52 Go. Vous obtiendrez toujours les baisses de taille d’installation susmentionnées, mais cela se produira sur un gros patch qui réécrira très probablement les fichiers afin de réduire l’ensemble du jeu.

Cela libérera-t-il suffisamment d’espace pour que vous puissiez télécharger un autre jeu sur votre PS5? Partagez la joie dans les commentaires ci-dessous.