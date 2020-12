"Call of Duty Warzone": Nouvelle carte de l’île de la Renaissance officiellement révélée

Activision a annoncé hier une grosse mise à jour du contenu pour « Call of Duty: Black Ops Cold War », mais les joueurs de « Warzone » peuvent également être heureux: le mode Battle Royale reçoit une toute nouvelle carte appelée Rebirth Island. L’île fait même partie de la trame de fond de « Black Ops Cold War ».

Les dataminers ont découvert Rebirth Island dans les fichiers du jeu de « Warzone » il y a une semaine. Il s’agit probablement d’un remake de la carte « Call of Duty: Black Ops 4 » d’Alcatraz à partir du mode blackout. Rebirth Island n’est très probablement pas une extension de la carte « Warzone » Verdansk, mais une carte distincte pour le mode Battle Royale.

Y a-t-il des innovations prévues pour le Goulag?

La bande-annonce de Rebirth Island nous raconte comment l’île s’inscrit dans l’histoire de « Black Ops Cold War »: dans les années 1960, l’ancien agent du KGB Vikhor « Stitch » Kuzmin a secrètement travaillé sur le produit chimique sur l’île de la Renaissance pour l’Union soviétique Weapon Nova 6. L’agent de la CIA Russell Adler fait exploser le laboratoire et capture Stitch. Il torture l’agent soviétique et le poignarde dans l’œil, mais Adler n’obtient aucune information de l’ancien agent soviétique.

En guise de punition pour avoir révélé la recherche secrète, Stitch est plus tard jeté dans un goulag en URSS, où il dit qu’il trouve son véritable destin. C’est une information intéressante, car en annonçant le nouveau contenu pour le début de la saison 1, Activision a également annoncé une toute nouvelle « expérience du goulag » pour « Warzone ». Alors peut-être que des innovations passionnantes nous attendent dans le duel 1v1 dans le Goulag.

Showdown dans le centre commercial

Dans la vidéo de Rebirth Island, nous voyons également l’agent de la CIA Adler recevoir un mystérieux message 20 ans après la fermeture du laboratoire. Sur le dépliant pour la réouverture d’un centre commercial, il est écrit: « Finissons-y ». De toute évidence, Stitch est de retour. On voit ensuite Adler et son équipe en mission dans le centre commercial, où ils trouvent plusieurs bombes et l’arme chimique Nova 6.

La bande-annonce se termine avec Stitch sortant d’un ascenseur à la manière d’un méchant typique et faisant face à son ennemi juré Adler. Incidemment, le centre commercial est l’une des nouvelles cartes qui seront ajoutées au début de la saison 1 dans « Call of Duty: Black Ops Cold War ».