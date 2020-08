Call of Duty: Warzone La saison 5 débutera le 5 août

Call of Duty: Warzone et Guerre moderneLa cinquième saison de la saison sortira le 5 août. La date de sortie de la saison a été révélée par un tweet du compte Twitter officiel de Call of Duty le dimanche.

La nouvelle saison pour Guerre moderne et Warzone a été taquiné depuis quelques semaines maintenant, mais ce tweet est la première information officielle sur sa sortie. Les taquineries initiales, qui sont venues via de courts clips vidéo qu’Infinity Ward a envoyés à des Warzone et Guerre moderne banderoles, semblaient faire allusion à quelques-uns des changements qui pourraient survenir cette saison, y compris l’ouverture finale du stade et une possible explosion nucléaire sur Verdansk. Malgré ces teasers, nous n’avons toujours aucune idée de ce qui pourrait réellement arriver dans la nouvelle saison.

Même la date du 5 août pour la saison n’est pas une surprise totale grâce à ces teasers. Chacun d’eux était accompagné d’un code temporel spécifique en haut à droite de l’écran, mais ils avaient tous la même date, le 5 août. Grâce à cet indice, la plupart des joueurs semblaient avoir correctement supposé que le correctif de la nouvelle saison serait mis en ligne. Mercredi.

Comme d’habitude avec Guerre moderne et Warzone patchs, c’est probablement une bonne idée de commencer à libérer de l’espace sur le disque dur, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous prévoyez de jouer. Dans le passé, les mises à jour de la saison pouvaient aller de 20 Go, 80 Go ou même 100 Go si le jeu décide que vous devez télécharger à nouveau quelque chose d’important. Il n’y a pas encore de mot officiel sur l’heure WarzoneLe patch de la saison 5 sera mis en ligne, mais ce devrait être mercredi matin.