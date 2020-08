Call of Duty: Warzone et Modern Warfare ajoute une nouvelle mise à jour pour corriger les bugs

Des joueurs qui se considèrent comme des fans de la série Appel du devoir, ils seront presque à cent pour cent sûrs de leurs vues sur la nouvelle tranche, Guerre froide Black Ops, qui viendra ensuite 13 novembre. Mais en attendant, ce sont ces mêmes utilisateurs qui continuent à jouer un imparable Call of Duty: Warzone, la modalité Bataille royale de Guerre moderne. L’une des raisons est que Activision et Salle de l’infini Ils publient des mises à jour constantes avec du nouveau contenu et des activités pour le titre, voir par exemple les Jeux d’été déjà actifs. Maintenant, ils ont publié une petite mise à jour pour le titre.

Comme signalé Salle de l’infini à travers son compte officiel de Twitter, ils ont lancé un petit patch pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Bien sûr, il convient de mentionner qu’il est axé sur correction d’un bug, Pour ce que n’inclut pas de nouveau contenu:

Nouvelle mise à jour pour Warzone et Modern Warfare

Ils ont apporté quelques corrections à la playlist Connaissez votre histoire.

Correction d’un bug qui se produisait lors de la sélection d’un charme d’arme ou d’un autocollant.

Correction d’un problème avec la boutique en jeu après la réservation Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Bien que cette mise à jour soit petite et totalement axée sur la correction de quelques bugs, Call of Duty: Warzone il pourrait bénéficier très prochainement de quelques nouveaux modes de jeu, l’un d’entre eux étant extrêmement intéressant. Et ce n’est pas pour moins, puisque très récemment certains dataminers a trouvé des fichiers dans le code référençant un mode de jeu appelé “Zombie Royale”, qui, évidemment, aurait la présence de zombies dans le Bataille royale et avec la possibilité pour les joueurs de devenir l’un d’entre eux.

