Call of Duty: Warzone: comprend le support de Toys For Bob

Le développeur de Crash Bandicoot 4: il est temps Oui Trilogie Spyro Reignited a annoncé via Twitter qu’il est «fier de soutenir le développement du saison 3 Call of Duty #Warzone, et nous attendons avec impatience d’autres à venir. «

« Heureux de vous avoir sur le projet avec nous! » répondu Logiciel Raven, qui est l’un des développeurs impliqués dans le jeu Battle Royale avec Salle de l’infini, Treyarch Oui Beenox.

Cependant, un développeur surtout connu pour ses plates-formes d’animaux colorés travaillant maintenant sur un jeu de tir à la première personne mature a alarmé certains fans.

Nicolas Kole, un artiste de personnages qui travaillait auparavant sur Toys for Bob, a cependant confirmé à un autre utilisateur de Twitter que le développeur ne travaillait plus que sur Call of Duty.

Kole a ajouté: «Je suis très heureux que ce ne soit pas un coffrage total», bien qu’il indique que lui et «tous ceux avec qui j’ai interagi et travaillé ont été licenciés».