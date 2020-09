Call of Duty: Warzone avec un mode nuit?

Peu à peu, certaines des nouvelles de la saison numéro six de Call of Duty sont révélées: Warzone. Quelques mois après la sortie d’un nouveau titre de la saga, Call of Duty Black Ops Du froid Guerre, la grande majorité des joueurs s’attendaient à un retard dans les mises à jour ou les nouveaux contenus. Mais bien au contraire, il libre jouer maintient un bon rythme en élargissant et en améliorant ce qui a déjà été vu avec l’arrivée de sa nouvelle saison, où nous pouvons trouver de nouveaux modes, armes et améliorations générales.

Nous devons encore attendre un certain temps pour l’arrivée de la nouvelle mise à jour, mais nous avons déjà des fuites présumées. Il y a quelques heures, l’utilisateur de Twitter ModernWarzone a partagé quelques images de la saison six. Dans ces images, nous pouvons voir ce qui semble être un mode nuit, même si à aucun moment rien n’a été dit de manière officielle. L’origine est inconnue ou d’où ces images pourraient provenir, puisqu’elles n’étaient pas dans les fichiers du jeu, et que cela ne semble pas provenir d’une fuite de l’intérieur, c’est donc selon les critères personnels de chaque individu.

Quoi de neuf dans Warzone Saison 6

Ensuite, nous vous laissons le tweet avec les images, afin que vous puissiez vous-mêmes commenter leur véracité. Pourtant, même si rien n’a été dit, Il ne serait pas si exagéré d’avoir un mode nuit dans un avenir pas trop lointain. Ce serait également une façon assez intéressante de jouer et pourrait convenir à Verdansk. Nous vous conseillons de rester connecté à Generation Xbox pour de nouvelles informations.