Call of Duty: Warzone annonce les jeux d’été et plus de nouvelles de sa prochaine mise à jour

Il y a quelques semaines, j’ai atteint Call of Duty: Warzone et Guerre moderne saison 5, aujourd’hui Activision a donné plus de détails sur la grande mise à jour qui viendra demain de ces jeux vidéo, révélant davantage le contenu du soi-disant Saison cinq rechargée. Comme confirmé, ce sera la plus grande mise à jour à arriver au cours de la saison 5 et comprend des nouvelles aussi frappantes qu’une compétition pour les pays au niveau international.

Ci-dessous vous pouvez trouver les nouvelles qui ont été rendues publiques pour la grande mise à jour Saison 5 rechargée de Call of Duty: Warzone et Guerre moderne.

Quoi de neuf dans la mise à jour rechargée de la saison 5

Jeux d’été

Pour la première fois dans la franchise Appel du devoir, des membres de la communauté du monde entier (tous deux Guerre moderne comme des joueurs free-to-play Warzone) seront en mesure de représenter leur pays dans des épreuves solo faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. En obtenant des médailles à chaque Trial, les concurrents montreront quel pays a les meilleurs opérateurs au monde.

Lors des Jeux d’été, il y aura 5 essais ou tests. Ils seront disponibles dans Modern Warfare et Warzone du 28 août à 19 h au 7 septembre.. Les joueurs ont des opportunités infinies, ce qui signifie que vous pouvez continuer à jouer pour obtenir votre meilleur résultat et viser la médaille d’or.

Les participants aux Jeux d’été recevront des récompenses en fonction de leurs performances à chaque test. Ces récompenses sont accumulées, donc si un joueur obtient l’or, il recevra les récompenses d’argent et de bronze en même temps. Cependant, les récompenses ne peuvent être gagnées qu’une seule fois. Avec l’or dans chaque essai, nous débloquerons le plan du légendaire fusil d’assaut Juliet.

Au-delà, des médailles individuelles donnent des points au pays de chaque joueur (déterminé par l’origine de son compte). Les points de chaque pays seront mis à jour quotidiennement et les 15 premiers pays seront visibles dans les classements. Le score total sera pondéré avec les participants de chaque pays, donc tout le monde peut gagner.

Nouvelle arme: FiNN LMG

La classe d’armes primaires la plus lourde a un nouveau concurrent, le FiNN LMG, et frappera au-dessus de son niveau contre de nombreuses mitrailleuses légères existantes. Cette nouvelle arme peut être obtenue en complétant un défi en jeu ou le plan d’une variante peut être acheté dans le pack Mainframe.

Plus de contenu pour Warzone

Warzone vous recevrez du nouveau contenu, y compris un tournoi et un mode de jeu. Le nouveau mode de jeu, appelé Kingslayer, est une variante à grande échelle de Team Deathmatch dans Battle Royale dans laquelle les équipes se battent pour marquer des points en battant des ennemis. Cependant, le cercle ne se ferme pas, mais se déplace sur la carte pour offrir une bataille agile en cours de route.

Parallèlement, il y a un nouveau tournoi Gunfight dans laquelle les connaissances, les compétences et la coordination de la carte seront testées. Cette carte aura lieu dans le nouveau stade, un terrain de jeu plus petit. Les gagnants recevront des produits cosmétiques et une expérience de haut niveau.

Ce tournoi sera ouvert à tous les joueurs du 28 août au 2 septembre, pendant le week-end d’accès gratuit au jeu vidéo.

Plus de contenu pour Modern Warfare

Guerre moderne vous obtenez également plus de contenu, y compris un nouvel opérateur et une variante pour le mode de jeu Guerre terrestre. Guerre terrestre reçoit une variante dans laquelle trois drapeaux sont positionnés près du centre de la carte, semblable à Dominion. SI vous mourez, vous passez en mode spectateur et ne pourrez pas réapparaître tant que vos coéquipiers n’auront pas obtenu un nouveau drapeau. Conquérez les trois drapeaux et vous gagnerez automatiquement la manche. Gagnez suffisamment de tours et votre grand peloton remportera la victoire.

Parallèlement à cela, il introduit également un nouvel opérateur: Morte. Son histoire remonte à l’Italie et c’est un tracker exceptionnel qui suit ses propres règles.

