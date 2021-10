Call of Duty: Vanguard Zombies a une sensation familière dans la bande-annonce de Reveal

Abonnez-vous à Push Square sur

Les modes Zombies dans les titres Call of Duty sont plus importants que jamais en ce moment, à tel point que le créateur de Call of Duty: Black Ops Cold War Treyarch a été invité à réserver du temps pour être le seul développeur de l’offre de morts-vivants du mois prochain. Call of Duty : Avant-garde. La bande-annonce d’aujourd’hui révèle sur quoi l’équipe a travaillé et, eh bien, cela ressemble beaucoup aux précédents modes Zombies. Billie Eilish fournit la toile de fond auditive avec un remix de Enterrer un ami cela ne vivra probablement pas particulièrement longtemps dans la mémoire, mais au moins l’action des morts-vivants semble satisfaisante.

Nous ne sommes certainement pas des experts en zombies ici à Push Square, mais la partie vidéo de la bande-annonce ressemble vraiment à la même chose. C’est peut-être exactement ce que recherche la base de fans, alors bravo à eux. Si vous n’êtes pas déjà un fan des modes Call of Duty Zombies, cela ne semble pas être l’itération pour changer d’avis. Cependant, nous sommes sûrs que cela finira toujours par être un paquet absurdement gros qui pourrait encore une fois justifier son propre jeu lorsque tout le contenu post-lancement sera publié.

N’oubliez pas qu’il y aura la campagne solo habituelle et une vaste suite de modes multijoueurs pour accompagner les zombies. Avez-vous remarqué de gros changements pour Zombies en regardant la bande-annonce ? Éclairez-nous dans les commentaires ci-dessous.