Call of Duty: Vanguard s’est vendu pire au Royaume-Uni qu’il ne l’a fait depuis longtemps

Call of Duty : l’Avant-garde a eu un lancement relativement mauvais au Royaume-Uni. Par rapport à son prédécesseur « CoD Black Ops Cold War », les ventes auraient diminué d’environ 40 %. Dans l’ensemble, la sortie serait le pire lancement au Royaume-Uni en 14 ans. Néanmoins, « Call of Duty: Vanguard » fait partie des jeux qui se sont le mieux vendus en 2021.

Call of Duty: Vanguard a son pire lancement au Royaume-Uni en 14 ans

Mauvais lancement au Royaume-Uni depuis longtemps : Apparemment « Call of Duty: Vanguard » en Grande-Bretagne nettement pire que son prédécesseur vendu. Selon Gamesindustry.biz, les chiffres de vente sont par rapport à son prédécesseur direct « CoD Black Ops: Cold War » à diminué d’environ 40 pour cent. Les ventes d’éditions de disques physiques auraient diminué de 26% et celles des ventes numériques de 44%.

C’est ainsi que l’on obtient des chiffres qui Pas si mal depuis 14 ans aurait dû être lorsque le premier « Call of Duty: Modern Warfare » est apparu. En même temps ça tombe Score métacritique de « Call of Duty: Vanguard » avec une moyenne de 75 points aussi bas qu’il l’a été depuis Call of Duty: Ghosts en 2013 était le cas.

Qu’est-ce que c’est Les raisons à cela sont susceptibles d’être variées. Les jeux « Call of Duty » avec un cadre qui dans la Seconde Guerre mondiale les pièces de théâtre se sont toujours vendues moins bien que les autres parties de la franchise dans le passé. Il y a aussi forte concurrence sous la forme de « CoD Warzone », « Battlefield 2042 » et « Halo: Infinite ». De plus, le traversée de Xbox One à Xbox Series S/X et de PS4 à PS5.

Toujours le meilleur vendeur : Malgré tout cela, « Call of Duty: Vanguard » habille toujours le première place dans les charts des ventes au Royaume-Uni pour la semaine qui s’est terminée le 6 novembre 2021. En général, il devrait également être l’un des jeux les plus réussis de l’année. Le nouveau jeu de tir Activision avait le, malgré les chiffres inférieurs par rapport à son prédécesseur deuxième meilleur lancement britannique de l’année derrière FIFA 22.