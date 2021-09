Call of Duty: Vanguard Multiplayer Reveal à venir demain

Il était toujours peu probable qu’il soit là en premier lieu, mais voici un autre jeu que vous pouvez ajouter à la liste « peu susceptible d’apparaître dans la vitrine PlayStation »: Call of Duty: Vanguard. La révélation multijoueur du jeu est prévue pour demain à 18h BST / 10h PT / 13h HE, sur YouTube. Les détails sur les « cartes, modes, armes, nouvelles fonctionnalités » et plus encore seront partagés tout au long du livestream.

Après l’émission, Call of Duty: Vanguard lance sa bêta ouverte ce week-end, exclusivement sur PlayStation 5 et PS4. Il contiendra quatre cartes, six modes (y compris Champion Hill), une limite de niveau 30 sur les armes et un accès aux opérateurs. Après le premier week-end d’accès, la bêta revient du 16 septembre 2021 jusqu’à lundi.

Le mode que nous connaissons le mieux est Champion Hill après qu’un précédent test alpha ait permis aux utilisateurs de PS5 et PS4 de le tester. Des équipes de deux, trois ou même quatre s’affrontent au cours d’une série de rounds, réduisant ainsi un pool de vie jusqu’à ce qu’un adversaire soit éliminé. De l’argent peut être gagné en tuant des joueurs et en le récupérant sur les quatre cartes de Champion Hill, qui peuvent ensuite être dépensés pour améliorer les armes, les killstreaks et les avantages. L’équipe qui a encore des vies à la fin remporte le match.

Selon toute vraisemblance, Team Deathmatch sera l’un des modes qui rejoindra la bêta ouverte cette semaine. Sledgehammer Games détaillera probablement la programmation complète demain, alors revenez dans environ 24 heures pour une mise à jour. Si la campagne solo est plus votre truc, alors Gamescom Opening Night Live a récemment partagé 10 minutes de séquences de ces niveaux joués en solitaire.