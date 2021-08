Call of Duty: Vanguard lance près de 10 minutes de séquences de campagne

Creed Aventus Cologne

Aventus Cologne de Creed est un parfum frais et boisé qui allie charisme, équilibre et magnétisme. Aventus a été lancée en 2010 et est immédiatement devenue le plus grand succès de la marque. Près de 10 ans plus tard, Oliver Creed voulait donner à ce parfum spécial un résultat distinctif et créer une fragrance fleurie et chaleureuse. L'Aventus Cologne est une fragrance courageuse à la mandarine pétillante, au gingembre et au poivre rose, au patchouli rétro et à un réveil boisé de bois de santal et de vétiver. Les doux parfums de musc et de fève tonka combinés à des notes légèrement fumées et coriaces (styrax et bouleau) suscitent une dépendance. Le flacon représente l'emblème d'Aventus : un empereur romain, un chevalier courageux et son cheval. L'homme de l'Aventus Cologne est un passionné, un aventurier ou un dandy qui est en avance sur son temps et les tendances actuelles. Il ne les suit pas, mais les crée. Conseils d'utilisation : - Appliquez du parfum aux endroits où vous sentez bien votre pouls. Par exemple, à l'intérieur du coude et à l'arrière du genou, sur votre poignet et dans votre cou. - Avec un vaporisateur, vaporisez 1 ou 2 fois dans l'air et parcourez le « nuage de parfum » créé pour parfumer vos cheveux.