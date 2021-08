Call of Duty: Vanguard Key Art Leaks, révélé la semaine prochaine

Les illustrations et les logos de l’entrée de cette année dans la franchise Call of Duty – qui s’intitulera Call of Duty: Vanguard – ont été divulgués en ligne via des fichiers de jeu cachés dans Call of Duty: Black Ops Cold War. Ils confirment presque le décor de la Seconde Guerre mondiale pour le prochain opus de Sledgehammer Games, mettant en vedette des soldats et des armes de l’époque. L’art clé détaille également diverses éditions du titre à venir, y compris une édition ultime et un ensemble cross-gen, la première donnant au moins accès à une version bêta ouverte.

Ci-dessous, un tweet contenant l’œuvre d’art en question, mais il est probable qu’Activision recevra un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur dans un proche avenir. Push Square a vu les images divulguées et peut confirmer leur contenu, mais ne les hébergera pas sur le site lui-même.

Call Of Duty : Avant-garde. Image officielle ! (Passant par @Cheezburgerboyz) pic.twitter.com/eAFlHxfQLA– RDPGKellyTV (@rdpgkellytv) 12 août 2021

Le contenu de l’édition ultime détaille également trois nouveaux opérateurs, nommés Lucas, Polina et Wade. Les skins pour eux sont emballés avec un design Night Raid Mastercraft pour le PPSh-41 et un pack d’armes général Frontline. Ensuite, il y a des jetons doubles XP et ce qui ressemble à un emblème exclusif.

En raison de cette fuite d’art clé pour Call of Duty: Vanguard, certains leakers ont maintenant quitté leurs tranchées pour partager des informations concernant la révélation à venir. L’annonce officielle aurait lieu le 19 août 2021 à 18h45 BST / 10h45 PT / 13h45 HE, ce qui a été vérifié par quatre sources indépendantes selon Tom Henderson de DualShockers. L’annonce de l’année dernière a eu lieu dans le titre de Battle Royale Call of Duty: Warzone, mais il est actuellement difficile de savoir si c’est le plan de Call of Duty: Vanguard. Si ces affirmations sont vraies, nous n’avons pas longtemps à attendre de toute façon.