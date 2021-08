Call of Duty: Vanguard Campaign Reveal à venir la semaine prochaine

Dermalogica RAPID REVEAL PEEL Peeling renovateur professionnel

Ce peeling professionnel à la maison est de loin l’exfoliant Dermalogica le plus puissant de la gamme pour des résultats visibles immédiatement ! Ce peeling à la maison s'utilise en cure de 10 semaines (1 tube par semaine) et agit visiblement sur l'éclat, la fermeté ainsi que les rides et ridules : L’acide lactique concentré à 10% stimule la régénération cellulaire et le renouvellement des cellules, lisse les rides et ridules, éclaircit le teint et hydrate. L’extrait de citron de cavier Australien naturellement riche en acide citrique favorise la régénération cellulaire. L’extrait de son de riz éclaircit le teint et atténue l’hyperpigmentation. Le filtrat de fermentation du fruit de la citrouille (lactobacillus) unifie le teint et offre une protection antioxydante