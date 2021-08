Call of Duty: Vanguard annoncé, révélation complète ce jeudi

Mettre à jour: Activision a maintenant confirmé l’existence de Call of Duty: Vanguard avec une bande-annonce qui rassemble les courtes vidéos envoyées aux membres de la communauté le week-end dernier. La révélation complète aura lieu dans le jeu Battle Royale Call of Duty: Warzone ce jeudi à 18h30 BST / 10h30 PST / 13h30 EST.

« Soyez le premier au combat et soyez récompensé – présentez-vous à Call of Duty: Warzone et jouez dans n’importe quelle liste de lecture entre 9 h 30 PT / 12 h 30 HE et 10 h 29 PT / 13 h 29 HE et préparez-vous à participez à un événement à durée limitée Double XP, Double Weapon XP et Double Battle Pass XP avant le début de la bataille. »



Histoire originale : Call of Duty: Vanguard sera révélé dans le cadre d’un événement en direct dans Call of Duty: Warzone ce jeudi, a confirmé le PlayStation Store. Un nouvel onglet a été ajouté au marché numérique (repéré pour la première fois par CharlieIntel), confirmant que l’annonce est prévue pour 18h30 BST / 10h30 PST / 13h30 EST. Les indices remis aux membres de la communauté le week-end dernier ont pratiquement confirmé le réglage de la Seconde Guerre mondiale pour Vanguard, qui sortira sur PS5 et PS4.

De fortes rumeurs d’une révélation plus tard cette semaine tourbillonnent depuis quelques jours maintenant après qu’une fuite a confirmé qu’une bêta ouverte est prévue pour le dernier titre de Sledgehammer Games. Au lancement, un bundle cross-gen et Ultimate Edition seront disponibles à l’achat aux côtés des versions habituelles.

Cette confirmation signifie que Vanguard suit les traces de Call of Duty: Black Ops Cold War, qui a également été révélé dans le jeu Battle Royale vers la fin août. Dans cet événement particulier, les joueurs devaient remplir un ensemble spécifique d’objectifs avant de se précipiter vers le point d’intérêt du stade. À partir de là, la bande-annonce de révélation a joué.

L’annonce sera le premier grand coup médiatique de l’éditeur depuis qu’Activision Blizzard a été accusé de harcèlement au travail et poursuivi par l’État de Californie. Depuis lors, des personnalités telles que l’ancien président J. Allen Brack ont ​​quitté l’entreprise.