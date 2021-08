Call of Duty: Vanguard Alpha apporte le mode Champion Hill sur PS5, PS4

La première série de tests de pré-version pour Call of Duty : Vanguard débutera le week-end prochain avec une alpha disponible exclusivement sur PlayStation 5 et PS4. Du vendredi 27 août 2021 au dimanche, le nouveau mode Champion Hill sera accessible à tous. UNE PS Plus aucun abonnement ne sera nécessaire pour télécharger et jouer à l’alpha. Les préchargements PS5 et PS4 commencent à être mis en ligne lundi.

Champion Hill se jouera en deux contre deux, trois contre trois et quatre contre quatre, les équipes s’affrontant pour être les derniers debout dans une série de tours. Vous devrez effacer le nombre de points de vie ennemis pour gagner, et de l’argent peut être collecté en cours de route pour acheter des améliorations. Il y a quatre cartes dans l’alpha : piste d’atterrissage, cour, cour et marché. « Vous pouvez vous attendre – et êtes encouragé – à explorer des environnements réactifs sur les quatre cartes de Champion Hill, en brisant des barrières, des portes et d’autres obstacles destructibles pour créer de nouvelles lignes de vue ou surprendre un campeur potentiel. »

Une fois la PS5, PS4 alpha terminée, une version bêta de Call of Duty: Vanguard sera disponible pendant trois jours à partir du 10 septembre 2021. Vous devrez précommander pour accéder à celle-ci, mais elle sera ensuite disponible pour tout le monde le 16 septembre. 2021 pendant quatre jours complets. Son contenu n’est actuellement pas confirmé.