Call of Duty: Vanguard a conçu le multijoueur pour prendre des libertés

Sledgehammer Games a partagé la première tranche de gameplay multijoueur pour Call of Duty: Vanguard lors d’une diffusion en direct sur YouTube, en se concentrant sur les modes les plus traditionnels plutôt que sur la nouvelle version du jeu de la guerre en ligne : Champion Hill. La bande-annonce aborde les points marketing du titre (20 cartes, environnements destructibles) avant de teaser le premier aperçu de la nouvelle carte Call of Duty: Warzone. Ces emplacements couvriront à la fois les fronts ouest et est, l’Afrique du Nord et le Pacifique. Les clans feront partie du jeu et le sprint tactique revient après avoir ignoré Call of Duty: Black Ops Cold War.

Le développeur a décrit son titre précédent, Call of Duty: WWII, comme une expérience qui voulait rester aussi réaliste que possible. Vanguard, quant à lui, prend quelques libertés. La bande-annonce de révélation le prouve en partie. Les cartes présenteront une météo dynamique, 12 opérateurs seront disponibles au lancement du jeu et Créer une classe permettra jusqu’à 10 pièces jointes d’être, eh bien, ci-joint à une arme. Sur les 20 cartes livrées avec le jeu de base, deux d’entre elles reviendront de Call of Duty: World at War. Ce sont Castle et Dome avec des environnements réactifs.

À un moment donné pendant le livestream de révélation, un nouveau mode a été détaillé qui présente un point en constante évolution sur la carte, avec ceux qui l’occupent actuellement marquant des points. Un peu comme le quartier général, sauf que le point de discorde est toujours en mouvement. Le tir aveugle semble également être une fonctionnalité importante pour le multijoueur.

Si vous souhaitez essayer le contenu en ligne de Call of Duty: Vanguard, vous devez d’abord précommander le jeu, puis précharger la version bêta avant la disponibilité ce week-end. Une version bêta ouverte complète à laquelle tout le monde peut accéder suivra ensuite une semaine plus tard, le 16 septembre 2021. Elle comprend quatre cartes, six modes, six opérateurs avec lesquels jouer et des options de rythme de combat. N’oubliez pas que tout cela est basé sur une version mise à jour du moteur Call of Duty: Modern Warfare.

