« Call Of Duty »: surprenez vos fans avec certains remboursements

Treyarch a remboursé les joueurs de « Call of Duty: Warzone » Oui « Call of Duty: Black Ops Cold War » qui a acheté une nouvelle arbalète qui a été publiée plus tôt, et elle promet de permettre aux joueurs de continuer à se déplacer vers les déverrouillages.

Le Le 18 mars, un package a été publié qui comprenait un plan pour l’arbalète R1 Shadowhunter. Le prix du forfait était de 1200 CoD Points à la boutique « Call of Duty: Warzone », qui coûte environ 15 €.

L’arme n’avait été mentionnée dans aucune note de mise à jour et ne pouvait pas être utilisée dans « Appel du devoir: Warzone ».

Les joueurs ont rapidement découvert que l’arme était disponible dans « Black Ops Cold War », car une version de base de l’arme était disponible pour déverrouiller à travers un défi.

Un problème avec l’arme R1 Shadowhunter apparaissant plus tôt que prévu dans Warzone et Black Ops Cold War a été résolu.

Des remboursements sont prévus pour les joueurs qui ont acheté le bundle alors qu’il était en ligne dans le Store, et le bundle et le défi en jeu reviendront à une date ultérieure. – Assistance Activision (@ATVIAssist)

Les joueurs qui ont réussi à gagner l’arbalète et à débloquer n’importe quel camouflage conserveront toute leur progression lors de la prochaine mise à jour.