Call of Duty Streamer perd sa chaîne par stupidité

Du Appel du devoir-Streamer MrGolds perd sa chaîne Twitch. Pourquoi? Parce qu’il était juste stupide.

Non seulement stupide parce qu’il a triché dans les jeux, mais aussi parce qu’il n’a pas très bien caché sa tricherie. Ce fut la fin de sa carrière de streamer.

Warzone: Quand vous trichez et que tout le monde peut le voir

Toute l’histoire: Sur un flux récent, vanté MrGolds avant sa tournée 1800 spectateurs alors comme il est bon Call of Duty: Warzone être. Ensuite, un programme de triche apparaît sur son bureau et tous les téléspectateurs peuvent le voir. Cela s’est produit alors que le streamer attendait un autre tour dans le hall Warzone.

Merci à l’utilisateur Twitter Epoque7e, qui est aussi un streamer “Call of Duty”, peut désormais revivre ce moment pour le monde entier. Vous pouvez voir la vidéo intégrée ici:

Streamers Call of Duty bloqués sur Twitch

MrGolds a fait l’éloge de son (prétendu) talent dans «Call of Duty: Modern Warfare» de façon assez directe, alors que le programme est sur le bureau derrière le gestionnaire de tâches MoteurOwning était clairement visible. EngineOwning promet des “tricheurs de haute qualité” pour une grande variété de jeux – tels que “Modern Warfare” et “Warzone”. Le site Web de ce logiciel dit: “Nous pensons que tout le monde devrait avoir la possibilité de gagner et de profiter des matchs en ligne.”

MrGolds nie avoir triché, mais cela n’a pas empêché Twitch de bloquer sans cérémonie sa chaîne. En utilisant des astuces dans les jeux en ligne, il est au moins contre les directives de la communauté de Twitch.

Il fera sombre sur la chaîne du streamer pour le moment. © Activision / Infinity Ward

Que ce soit un permanent ou autour d’un tbarrière ascendante n’est pas connu. Et bien que cet incident ait été assez amusant pour le public, il montre clairement une fois de plus que les problèmes avec les tricheurs sur “Warzone” persistent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂