Call of Duty se réunit parmi nous dans le nouveau mode multijoueur Black Ops Cold War

Dans le cadre de la mise à jour de la saison cinq de la semaine prochaine pour Call of Duty: Black Ops Cold War, un nouveau mode nommé Double Agent sera ajouté à la liste de lecture principale, et il ressemble beaucoup à Among Us. Ignorez les modèles de personnages douteux pendant une seconde et deux équipes se dressent l’une contre l’autre : l’une doit poser des bombes sur toute la carte et tuer des agents infiltrés tandis que l’autre doit traquer et éliminer les poseurs d’explosifs. Ensuite, il y a l’enquêteur, dont le travail consiste à aider les opérateurs en trouvant des indices qui aident l’équipe à déterminer qui sont les agents doubles.

La saison cinq apportera également cinq cartes multijoueurs supplémentaires, un autre mode nommé Demolition et beaucoup plus de contenu pour les zombies. Pendant ce temps, les joueurs de Warzone peuvent s’attendre à une mise à jour de la carte de Verdansk, de nouveaux modes et plus d’armes pour briser la méta. Un événement de mi-saison est également prévu, intitulé « The Numbers ».