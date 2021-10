Call of Duty promet que la taille du fichier Vanguard sera considérablement plus petite sur PS5

Activision, éditeur de Call of Duty sait. Il a vu toutes les plaintes sur les réseaux sociaux concernant l’empreinte absurde du disque dur de la série, et étonnamment, il a publié un Twitter poste le reconnaissant. Le compte officiel de la franchise note que « la taille de l’installation de Call of Duty: Vanguard au lancement sera nettement inférieure aux versions précédentes de Call of Duty ».

Il ajoute : « Nouvelle technologie de streaming de textures à la demande [is] devrait permettre d’économiser jusqu’à 30 % à 50 % et plus sur l’espace disque de la console de nouvelle génération et du disque dur du PC.

Ce qui n’est pas clair, c’est si cela s’appliquera également à la PS4. Il commence le Tweet en déclarant qu’il y a « de bonnes nouvelles pour les disques durs partout », donc probablement même les consoles de dernière génération bénéficieront d’une taille de fichier considérablement plus petite – c’est juste que les avantages s’étendront toujours plus loin sur le nouveau système de Sony, qui a été une tendance constante ces derniers temps.

Une chose à souligner est que cela ne s’applique qu’à la période de lancement pour le moment : il y a de fortes chances que la taille du fichier de Vanguard gonfle avec les futures mises à jour, comme cela a été le cas avec des versements précédents comme Call of Duty: Black Ops Cold War.